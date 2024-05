Olargues - Dernier spectacle de la saison à Colombières-sur-Orb

Du clown dans les Gorges pour la fête de la Tour

Samedi 8 juin 2024

18h

Tarif unique 5€ (programmation culturelle de la Communauté de communes du Minervois au Caroux)

La saison 2024-2025 de la programmation culturelle du Minervois au Caroux se termine avec sa 12e date à Colombières-sur-Orb, dans le cadre de la Fête de la Tour. On pourra applaudir un spectacle de clown, avec la Cie Durama et son "Un parasol pour deux".

Le tarif est, comme pour toutes les dates de la saison, unique à 5€ l'entrée, afin de permettre l'accès à la culture pour tous. Pour les plus fidèles qui ont pris une carte d'abonnement, c'est la dernière occasion de l'utiliser !

Réservations auprès de l'Office de tourisme 04 67 97 06 65

Un parasol pour deux

Cie Durama

Cirque

45 minutes | tout public

De et avec Véronique Bourdon et Ivan Ferré

Regard mise en scène et scénographie : Stéphane Dupré

Éclairage de clowns : Adèll-Nodé Langlois

Direction de clowns : Caroline Baumert

Création et régie Son : Pierre Azaïs

Création lumière : Laetitia Orsini

Coproduction : Collectif LSC et Théâtre Samuel Bassaget à Mauguio

Valentine est glaneuse et land artiste brut de pomme. Rudolf est peintre, illuminé et misanthrope.

Tous deux rêvent de plage :

Lui, l’imagine déserte pour y traquer l’âme du monde. Elle, l’imagine bien habitée pour réinventer la vie cachée des bouts d’objets abandonnés.

Ces deux clowns solitaires et plein d’espoirs s’entrecroisent, s’accrochent, s’apprivoisent et se rabibochent…

Une rencontre pleine de malice et de rebondissements qui nous interroge sur la manière dont chacun vit et s’arrange avec l’autre et le monde comme il va.

