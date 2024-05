Rodez - Job dating à Rodez, le 11 juin

Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et WIZBII (plateforme des services utiles aux 16-30 ans) organisent un job dating à Rodez, le 11 juin. L'événement réunira une dizaine d'entreprises de Rodez et ses environs. Elles proposeront une trentaine de postes en CDD, CDI et alternance.

Les secteurs représentés : hôtellerie-restauration, comptabilité-contrôle de gestion, juridique, activités sociales et culturels, administration, développement informatique, qualité-maintenance, vente, relation client-support, communication...

Pour en savoir plus et s'inscrire : https://job.wiz.bi/uA8d3 / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16