Montauban - Inauguration du nouveau Centre d'Oncologie de Montauban Opérationnel depuis le 25 mars dernier, le G

Opérationnel depuis le 25 mars dernier, le Groupe Orion a inauguré jeudi 23 mai à Montauban son nouveau Centre d’Oncologie-Radiothérapie en présence de son gérant le Docteur Guillaume Janoray et ses confrères associés, Brigitte Barèges, Maire de Montauban, David Billetorte, directeur départemental de l’ARS et de nombreux parlementaires et représentants des institutions.

Implanté à côté de la Clinique du Pont de Chaume, ce nouvel établissement de santé dernière génération représente un investissement privé porté par le Groupe Orion de 15 millions d’€. Ce nouveau centre a été pensé pour accueillir en moyenne 1 000 nouveaux patients adultes par an en provenance de Toulouse, du Tarn-et-Garonne et du sud du Lot.

Ce nouvel établissement propose un plateau de soin de plus de 1200 m2 (contre 500 m2 par le passé dans les locaux de la Clinique du Pont de Chaume). Afin de privilégier le confort des patients et des soignants, l’équipe d’architectes (maître d’œuvre Bruno Quantin, architecte Cyprien De Villèle du cabinet Michel Coucoureux et Associés, aujourd’hui Cabinet Taillandier TAA Santé) à fait le choix de matériaux naturels, laissant entrer la lumière, en les associant à des teintes douces offrant ainsi une atmosphère rassurante et chaleureuse.

Le plateau technique qui équipe ce nouveau centre est de dernière génération avec un scanner Canon et deux accélérateurs de particules, des Halcyons. Un troisième bunker en capacité d’accueillir un troisième accélérateur est également terminé. Le Groupe ORIONdispose par ailleurs d’une réserve foncière sur le site qui devrait lui permettre d’envisager dans le futur une 4ème installation et la construction d’un étage.

« La machine est un outil certes formidable ; si la science du diagnostic a fait et continue à faire des progrès fulgurants grâce à l’intelligence artificielle, la machine n’est qu’un relai, qu’une interface technique. La technologie la plus avancée ne remplacera jamais un sourire bienveillant lors de l’enregistrement d’un patient ou les mots rassurants d’un manipulateur au moment d’un examen. Notre priorité c’est le patient.

Nous disposons désormais à Montauban d’un très bel outil de travail, un outil de santé, un outil pour préserver la vie » commente le Docteur Guillaume Janoray. Le Groupe Orion est particulièrement satisfait de s’inscrire, avec ce nouveau centre, dans un dispositif global de santé en lien avec l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire pour offrir une infrastructure de proximité très qualitative dans le traitement des cancers de l’adulte.