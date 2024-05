Hérault - Aïd-el-kébir dans l'Hérault - Interdiction des mouvements des ruminants du 27 mai au 22 juin 2024

Célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-kébir dans l’Hérault - Interdiction des mouvements des ruminants du 27 mai au 22 juin 2024

La fête de l’Aïd-el-kébir aura lieu entre le 16 juin et le 19 juin 2024. La date précise sera connue une dizaine de jours avant la date effective. Cette fête donne lieu à des abattages rituels d’animaux.

Les services de l’État rappellent que les abattages des animaux pratiqués à cette occasion ne peuvent avoir lieu qu’au sein d’abattoirs agréés et autorisés. Les contrôles y sont réalisés par la direction départementale de la protection des populations pour vérifier le respect par le professionnel des règles d’hygiène, de la protection animale et de celle de l’environnement. Ces contrôles permettent en particulier d’écarter les animaux malades et les viandes impropres à la consommation ainsi que de vérifier la bonne gestion des déchets.

Une marque officielle ou estampille, apposée sur les carcasses, en garantit la qualité sanitaire. Les particuliers peuvent également se fournir auprès des abattoirs agréés de la région pendant la fête ou bien acheter les carcasses d’agneaux, abattus pendant l’Aïd, auprès des bouchers qui assurent la distribution et de la grande distribution. La viande doit être conservée à 4°C ou cuisinée immédiatement par les familles.

Les abattoirs agréés et autorisés dans l’Hérault sont les suivants :

L’abattoir municipal de Pézenas : 04 67 98 12 32

L’abattoir temporaire de Grammont – Montpellier : 06 61 67 17 08

Les abattages clandestins, c'est-à-dire en dehors des abattoirs autorisés, sont passibles de peines allant jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 15000 euros d’amende (article L.237-2 du code rural et de la pêche maritime - CRPM).

Il est interdit aux particuliers de pratiquer eux-mêmes l’abattage de leur animal.

Par ailleurs, le préfet de l’Hérault a pris ce jour un arrêté pour interdire entre le 27 mai et 22 juin 2024 le transport de ruminants, hormis pour des déplacements entre élevages déclarés ou vers un abattoir agréé. Cet arrêté est consultable en cliquant sur ce lien : https://www.herault.gouv.fr/contenu/telechargement/49646/370419/file/2024-05-24-108_Recueil_n%C2%B0108_du_24_mai_2024.pdf

Il est rappelé que le transport d’animaux, dans des conditions incompatibles avec le bien-être animal, est interdit et passible de 750 euros d’amende (article R. 215-6 du CRPM).

Pour tout renseignement complémentaire, la DDPP peut être contactée par courriel et téléphone : ddpp@herault.gouv.fr / 04 99 74 31 50

ddpp@herault.gouv.fr