Saint-Georges-d’Orques - Saint-Georges-d'Orques met à l'honneur ses vins AOP lors d'un événement gastronomique et culturel

Samedi 29 juin 2024, la Ville de Saint-Georges-d’Orques propose une soirée gastronomique et culturelle inédite pour mettre en valeur les vins du plus ancien des terroirs languedociens. Pour l’occasion, les frères Pourcel ont imaginé un repas haut de gamme accompagné d’un spectacle de danse signé de chorégraphes de renommée internationale.

« L’objectif de La Danse des Sens était de distinguer notre terroir riche de très bons crus à travers une offre culturelle unique », précise Jean-François AUDRIN, maire de la Ville de Saint-Georges d’Orques. Micheline NICOLAS, à l’initiative de cet événement imaginé en 2018, insiste sur son ambition : « Pour attirer un large public, il nous fallait quelque chose d’unique, qui marie le vin à une forme d’art vivant ». Pour cette troisième édition, les organisateurs ont fait évoluer la formule : « Cette fois, il n’y aura pas de balade. Tout se passera dans le parc de la mairie et c’est la danse qui viendra à la rencontre des spectateurs pour une plus grande proximité », révèle le maire.

UN REPAS SIGNÉ DES FRÈRES POURCEL

Cette année encore, ce dîner étoilé en 5 temps autour d’excellents produits de la Méditerranée a été imaginé par Jacques et Laurent Pourcel. Après les amuses bouches, le duo de chefs proposera une Panna cotta de stracciatella, houmous et fondant de courgette en entrée et en plats une fine tartelette méditerranéenne, poulpe et thon frais, sorbet de tomates comme un gaspacho ainsi qu’un carré de veau, fondant de pomme de terre au Comté, légumes farcis, jus aux oignons doux. En dessert : une crème brûlée au chocolat, compotée de cerises et son sorbet. Les meilleurs vins de l’AOP Saint-Georges d’Orques ont été sélectionnés pour accompagner ces différentes créations gastronomiques. Il sont issus d’une dizaine de vignerons participant à l’opération.

DES CRÉATIONS CHORÉGRAPHIQUES INÉDITES

Dès la nuit tombée, un spectacle de danse en deux parties spécialement imaginé pour La Danse des Sens par des chorégraphes reconnus internationalement sera proposé aux convives : CHARMEL, un pas de 2 luxuriant et romantique par les chorégraphes Rudy BRYANS et Anne-Marie PORRAS sur l’Adagietto de Gustav Malher suivi de SUMMER HEAT, un ballet sur les thèmes Printemps et Eté de Vivaldi créé par le chorégraphe contemporain Yohan TÊTÉ. Vingt danseurs de l’école de danse montpelliéraine EPSEDANSE seront présents sur scène pour cette deuxième partie.

INFOS PRATIQUES

LA DANSE DES SENS

Samedi 29 juin 2024 à partir de 18h30

Entrée générale : 85 €

Tarifs réduit (habitants commune, jeune de 10 à 17 ans) : 65 €

Réservations : www.ville-st-georges-dorques.fr

A PROPOS DE L'APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE SAINT GEORGES D’ORQUES

À l’ouest de la ville de Montpellier, au coeur de la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire « Grés de Montpellier », ce vignoble périurbain jouit d’une très ancienne notoriété. Reconnu dès le Moyen- ge pour ses vins, puis mis en lumière pour sa qualité en 1804 par le président américain Thomas Jefferson, le terroir de Saint-Georges-d’Orques a prouvé son aptitude à faire naître des vins charpentés et de forte concentration aromatique. Localisé entre 50 mètres et 150 mètres d’altitude, le vignoble s’étend sur un parcellaire regroupé, et est implanté sur des sols calcaires ou développés sur les terrasses villafranchiennes. Ses 18 producteurs offrent une majorité de vins rouges d’assemblage, issus principalement des cépages syrah et grenache, qui développent de la fraîcheur alliée à une structure bien présente, gages d’un bon potentiel de garde.



Crédit photo : Agence InsightCom