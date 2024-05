La Grande-Motte - La Grande Motte accueille deux grandes manifestations pour les policiers municipaux et les gardes champêtres

La Grande Motte accueille deux grandes manifestations pour les policiers municipaux et les gardes champêtres

La semaine prochaine la Ville de La Grande Motte accueillera deux grandes manifestations pour les policiers municipaux et les gardes champêtres.

Le lundi 27 mai après midi, sera organisé les 3ème Beauvau des Polices Municipales après deux éditions à Paris au Ministère de la Justice puis au Ministère de l’Intérieur, cette troisième séance de travail aura lieu en province. Elus locaux, parlementaires, magistrats, policiers municipaux, gardes champêtres, forces de sécurité intérieures travailleront autour de la Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, sur deux thématiques : le volet social et les prérogatives. Cette réunion a pour but de préparer la police municipale de demain. Telle est l’ambition assignée au Beauvau des polices municipales voulu par le gouvernement.

Jean-Michel WEISS, Secrétaire Général de la Fédération Autonome de Police Municipale Hérault-Gard, Secrétaire National de la FAFPT en charge de la police municipale et chef de la police municipale de La Grande Motte participera à ces travaux comme il l’a fait lors des deux premières séances.

Dominique FAURE l’avait annoncé le 13 février en pleine négociation sur le régime indemnitaire des policiers municipaux et des gardes champêtres, avant de préciser fin mars devant l’Assemblée nationale qu’outre le lancement officiel du 5 avril, « 4 autres événements de ce type sont prévus dans les territoires ».

Pour Jean-Michel WEISS, c’est l’occasion d’aborder les grandes orientations de la police municipale de demain : revendications concernant les retraites, la rémunération, les grilles indiciaires, l’attractivité, l’exercice du métier, doctrine, coproduction de sécurité, armement, formation, compétences judiciaires … La Fédération Autonome de la FPT compte bien faire entendre sa position à cette occasion.

Le mercredi 29 mai toute la journée, sera organisé le 8ème salon des Polices Municipales Occitanie-LR au Pasino par l’Association des Retraités et des Œuvres Sociales de la PM. Ce salon professionnel s’annonce déjà comme un véritable succès avec plus de de 1 000 inscrits (policiers municipaux, gardes champêtres, agents de surveillance de la voie publique, parlementaires, maires et élus locaux, forces de sécurité et l’Etat) venant de toute la France.

75 stands présentent toute la journée leurs produits à destination des professionnels de la sécurité publique : véhicules, équipements, radars, radios, logiciels métiers, barrières anti attentat, uniformes, drone, armement, simulation de tir …. Ce salon est le plus grand salon organisé en France dans ce domaine.

En parallèle, une conférence est organisée au Palais des congrès Jean Balladur, par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, sur la formation des policiers municipaux et gardes champêtres.

Jean-Michel WEISS