Hérault - Le Département de l'Hérault lance une enquête pour participer à la construction du « Plan Hérault Vélo »

ICI, ON AGIT POUR LA MOBILITÉ DURABLE

Source principale d’émissions individuelles de gaz à effet de serre, nos déplacements comptent parmi les priorités de la transition écologique.

Collectivité en charge du réseau routier et cyclable départemental, de ses ouvrages d’art et de ses abords, l’Hérault choisit de montrer la voie du long terme.

Soutien au vélo, aménagements cyclables et innovations routières concertées forment le socle de ses engagements en faveur de mobilités plus douces et durables.

Parmi les nombreuses actions conduites : aide à l’achat de vélo à assistance électrique, réalisation de haltes vélo et de 200 km de voies vertes, chaussées recyclées ou aménagées avec des bitumes végétaux, des capteurs solaires pour produire de l’énergie, et des équipements de protection de la biodiversité...