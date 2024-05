Hérault - Présence de PFAS dans l'eau de consommation : Résultats dans l'Hérault de la campagne exploratoire l

SÉCURITÉ SANITAIRE

Résultats dans l’Hérault de la campagne exploratoire lancée par l’ARS Occitanie pour mesurer la présence de PFAS dans l'eau de consommation



L’ARS Occitanie a lancé dès mars 2024 une campagne exploratoire sur la présence de PFAS (composés per et polyfluoroalkylées) dans l'eau de consommation. 329 points de prélèvements ont été contrôlés en Occitanie (dont 25 dans l’Hérault) pour mesurer dès maintenant la présence éventuelle de 20 PFAS, composés dont la recherche sera rendue obligatoire à partir du 1er janvier 2026.

Suite à cette initiative sanitaire régionale, le résultat des analyses montre que 3 points de prélèvements, sur les 329 contrôlés, présentent un dépassement de la norme de qualité (100 ng/L). Dans l’Hérault, la présence de PFAS a été révélée dans le mélange de captages Les Horts alimentant la commune de Lunel Viel avec un taux légèrement supérieur à la norme réglementaire (117,6 ng/L).

Ce constat n’implique pas la prise de mesure de restriction d’usage de l’eau pour les habitants de la commune. L’eau peut être consommée conformément aux recommandations sanitaires.

Les services de l’Etat (Préfecture, ARS, DREAL) et l’Agence de l’Eau sont pleinement mobilisés aux côtés de la commune et de Véolia Eau (exploitant délégataire du service public) pour rechercher les causes de cette présence de PFAS dans l’eau. Une campagne d’analyses est engagée et des études vont être menées pour en comprendre l’origine.

L’Etat est mobilisé pour trouver, en lien avec l’exploitant, des solutions techniques adaptées qui permettront de revenir à un taux inférieur au seuil de 100 ng/L. L’Etat assure dans ce cadre un appui technique et financier à la commune.

Voir les résulats complets de l'ARS ci dessous