Saint Esteve - Rencontres sportives « TOUSUNIX » : Un Événement de Partage et d'Échange

Rencontres sportives « TOUSUNIX » : Un Événement de Partage et d'Échange

Du 13 au 17 mai 2024, le service des sports de la ville de Saint-Estève a organisé les rencontres scolaires de sports collectifs « TOUSUNIX ». Cet événement marquant la fin d’un cycle d’enseignement sportif a réuni des élèves de primaire des classes stéphanoises et des écoles du canton invitées, pour un moment de partage, d’échange et surtout de compétition amicale.

Les écoles Pau Casals et Louis Torcatis de Saint-Estève, ainsi que celles de Saint-Feliu d’Avall, Pézilla-la-Rivière et Baho, ont pu ainsi profiter d’un programme riche en activités sportives variées malgré une météo quelque peu capricieuse.

Grâce aux éducateurs sportifs, les élèves ont eu l’occasion de s’initier à des activités aquatiques, au kinball, au tir à l’arc, à la course d’orientation, au football et à l’escalade. La commune a mis à disposition plusieurs sites pour ces activités, dont la piscine municipale, le stade du Fournas, la halle des sports Frison Roche, le stade municipal des Aloès et le gymnase José Calle.

Le vendredi 17 mai, une cérémonie de remise de récompenses a eu lieu sous un soleil printanier dans le jardin de la Piscine Municipale. En présence de Robert Vila, Maire de Saint-Estève, de Patrick Got, Maire de Baho, et des élus locaux, chaque classe participante a été honorée pour sa participation et son esprit sportif.

Karl Le Goff, responsable du Service des Sports, a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement son équipe ainsi que les enseignants et parents bénévoles qui ont assuré l’encadrement des enfants.

Cette année, la ville des Saint-Estève a innové en offrant à chaque école participante un sac de sport contenant divers jeux et équipements conçus pour être utilisés en toute sécurité dans les cours d’école. Chaque sac contenait des ballons de rugby, de basket et de football en mousse, des cordes à sauter, des frisbees et des plots de délimitation. Ces cadeaux permettront aux élèves de continuer à s’amuser et à se dépenser physiquement durant leurs récréations.

Les rencontres sportives « TOUSUNIX » ont ainsi été une belle réussite, permettant aux enfants de découvrir de nouveaux sports, de se faire de nouveaux amis et de vivre des moments inoubliables. Cette initiative renforce l’importance du sport dans l’éducation et le développement des jeunes, tout en favorisant la cohésion et l’esprit d’équipe.