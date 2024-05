Tarn et garonne - Réunion publique de la Gauche Unie à Montech

La fédération Tarn et Garonne du Parti Communiste Français a tenu une réunion publique de campagne, salle Delbosc à Montech, dans le cadre des élections européennes. Plus de 60 personnes sont venues échanger avec Sigrid Gérardin et Pierre Lacaze, respectivement numéro 2 et 11 sur la liste « Gauche Unie pour le monde du travail », menée par Léon Deffontaines et soutenue par Fabien Roussel.

Issue du monde de l’enseignement professionnel, Sigrid Gérardin a développé les thèmes autour des services publics, et notamment l’éducation. « Nous devons insister sur la question de l’école parce que si elle a longtemps été épargnée par les politiques européennes, en réalité depuis le traité de Lisbonne, elle en est une cible privilégiée », a-t-elle détaillé avant de poursuivre. « Je pense en particulier aux lycées professionnels puisque j’y enseigne, mais aussi en tant qu’ancienne dirigeante syndicale, il existe des résolutions et des recommandations du parlement européen qui imposent aux systèmes scolaires des pays membres des objectifs chiffrés en matière de formation et de main d’œuvre. Par exemple, 30 à 40% des jeunes doivent sortir des systèmes scolaires avec une qualification minimum, et on voit bien que cette recommandation qui a plus de 15 ans est parfaitement mise en application avec la réforme des lycées professionnels. Cela continue avec la réforme du choc des savoirs, où les groupes de niveau proposés servent aujourd’hui à identifier clairement les élèves en difficulté, c’est-à-dire ceux des classes les plus défavorisés dès 11 ans, et l’idée est bien de les orienter le plus tôt possible vers les niveaux de qualification les plus bas ».

L’enseignante syndicaliste et candidate s’est donc attaché à démontrer l’enjeu des attaques conjuguées entre l’Europe et le gouvernement français, soulignant « l’importance de construire une riposte coordonnée et d’envoyer à Bruxelles des députés résolument à gauche », mais aussi des députés comme elle, issus du système scolaire, notamment pour pouvoir influer sur ces politiques européennes qui ont tant d’effets sur nos systèmes scolaires.

Féministe engagée, Sigrid Gérardin a également fait part de son intention de porter le combat pour les femmes dans toute l’Europe. « Nous emporterons dans nos bagages à Bruxelles l’inscription de l’IVG dans la constitution française pour l’imposer dans les directives européennes », a-t-elle lancé, expliquant que l’inscription du droit à l’IVG dans la constitution française a donné un immense espoir à des millions de femmes en Europe et qu’il faut désormais chercher à étendre ce droit sur tout le continent.

Parmi les sujets qui ont également beaucoup fait réagir la salle à Montech, celui du rassemblement de la gauche. Une question sur laquelle Pierre Lacaze, membre de la direction nationale du PCF, a répondu clairement. « Sur la question du rassemblement, nous avons fait le pari de la jeunesse et choisi de porter l’espoir avec la candidature de Léon Deffontaines. Nous sommes convaincus que la gauche doit pouvoir se rassembler dans toute sa diversité et sans hégémonie. C’est tout l’esprit de notre liste de la Gauche Unie qui a réussi à rassembler plusieurs formations de gauche telles que GRS avec Emmanuel Maurel, Les Radicaux de Gauche avec Isabelle Amaglio Terrisse, Engagement, le parti d’Arnaud Montebourg, ou encore le Mouvement Républicain et Citoyen », a détaillé le dirigeant communiste, insistant qu’il y a dans cette liste des jalons posés pour l’avenir en termes de rassemblement de la gauche.