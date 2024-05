Perpignan - AUSHOPPING Porte d'Espagne accueille les personnages de Bluey & Bingo samedi 25 mai à partir de 15h

Après le succès des rencontres organisées hier avec les héros de Miraculous, le Centre Commercial Aushopping Porte d’Espagne à Perpignan invite les familles à venir passer une journée extraordinaire à la rencontre des personnages de BLUEY & BINGO le samedi 25 mai de 15h00 à 18h30.

Une journée de rencontres inoubliables

Les rencontres avec les héros de ce dessin animé auront lieu toutes les heures à partir de 15h et jusqu’à 18h dans un espace dédié du centre commercial. Bluey et Bingo feront leur apparition pour le plus grand bonheur des enfants qui pourront les approcher et leur donner des dessins ou des lettres.

Pour immortaliser ces moments magiques, les parents pourront prendre des photos.

Une expérience unique qui promet de ravir les petits comme les grands !

Entrée gratuite et ouverte à tous

Le centre commercial se transformera pour accueillir tous les fans de ces héros. Ce moment privilégié est proposé gratuitement aux visiteurs par les centres commerciaux Aushopping et leurs commerçants.

Plus de 600 visiteurs se sont fait photographier hier, mercredi 22 mai, lors des rencontres avec les héros de Miraculous, Lady Bug et Chat noir.

A vos agendas

Rencontre avec les personnages de BLUEY & BINGO – samedi 25 mai

4 apparitions de 30 minutes à 15h, 16h, 17h et 18h.

Informations pratiques :

Horaires d’ouverture du centre commercial : de 9h00 à 20h00

Adresse : Avenue d’Espagne – 66000 Perpignan