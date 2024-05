Montpellier - L'Europe en débat avec la Jeune Chambre Économique de Montpellier le 30 mai

La JCE de Montpellier organise deux tables rondes à la Cité de l’économie et des métiers de demain le 30 mai 2024 sur l’avenir de la jeunesse européenne et sur le soutien de l’Europe aux entreprises. Cet événement s’inscrit dans le Tour de France des élections européennes de la Jeune Chambre Économique Française destiné à sensibiliser la population à l'importance de ce scrutin.

Engagée dans le civisme et la promotion de la démocratie, la JCE de Montpelliier annonce sa participation au Tour de France national des élections européennes de la JCEF. Elle convie les Montpelliérains à deux tables rondes le jeudi 30 mai à partir de 17h30, organisées en partenariat avec la Cité de l’économie et des métiers de demain, les Jeunes Européens France et la Ville de Montpellier. Elle recevra à cette occasion Nadine Gruner, directrice de la Maison de Heidelberg, Richard Jarry, président d’Allemagne Occitanie, Barbara Derathé, présidente des Jeunes Européens Montpellier et Olivier Dedieu, directeur de la Maison de l’Europe de Montpellier.

La table ronde « Quel avenir pour la jeunesse européenne ? » permettra de passer en revue les opportunités offertes par les différents programmes européens pour devenir un citoyen engagé (par l'action écologique, sociale, etc.).

La JCE et ses invités aborderont ensuite les différentes formes de soutien proposées par l’Union Européenne aux entreprises ainsi que les opportunités offertes par le cadre législatif nominatif commun.

« En période d’élections, les débats ne sont pas toujours constructifs » commente Aude Poupart, présidente de la JCE de Montpellier. « Or seuls l'éducation et le dialogue nous permettront d'éviter les tensions et les malentendus, et de progresser sur des bases claires et solides. Non seulement la JCE appelle au vote les 8 et 9 juin prochains partout en France, mais elle veut aussi inciter les citoyens à participer activement à la construction de notre avenir européen. »