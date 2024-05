Lozère - La route de la voix - Piers Faccini avec Rachele Andrioli et Malik Ziad à Javols & Marchastel

Une expérience acoustique livrée comme un trésor avec Piers Faccini et ses invités exceptionnels !

Après avoir envoûté les Cévennes en 2020, la Vallée du Lot en 2021, et l’Aubrac en 2022, Piers Faccini revient cette année avec "La Route de la Voix", une expérience musicale unique et intime. Depuis 2011, Piers Faccini nous guide à travers les montagnes et collines cévenoles, transformant des sites remarquables en lieux de concerts éphémères. Cette année, nous avons le plaisir de l’accueillir à nouveau pour des moments magiques.

"La Route de la Voix" est une aventure musicale qui réunit des artistes de renommée internationale rencontrés par Piers Faccini au fil de ses tournées. En acoustique totale, ces talents créent des vibrations inédites, inspirant la magie de l’éphémère et célébrant la beauté d’un instant dénué de tout artifice. Chaque concert est une invitation à revenir à l’essentiel, à célébrer notre patrimoine à travers la musique et les mots, et à partager une expérience créative d’une pureté et d’une générosité rares.

Piers Faccini sera accompagné de deux artistes extraordinaires :

Rachele Andrioli : Chanteuse italienne dont la voix envoûtante et les interprétations profondes vous transporteront. Sa capacité à mêler tradition et modernité dans ses performances crée des moments d’une rare intensité.

Malik Ziad : Multi-instrumentiste algérien, virtuose du gumbri et maître des musiques gnawa. Malik Ziad apporte une richesse sonore et une profondeur spirituelle qui résonneront dans les pierres anciennes.

"La Route de la Voix" vous promet des instants de pure magie acoustique, où chaque note et chaque silence sublimeront les églises de Javols et Marchastel.

A voir le 8 juin à Javols et le 9 juin à Marchastel.

Toutes les infos sur https://scenescroisees.fr/