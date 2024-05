Toulouse - Le salon de l'entreprise & de la franchise Occitanie

Salon de l'Entreprise et de la Franchise Occitanie : Le Rendez-vous Incontournable des Entrepreneurs

Le 19 novembre 2024, de 9h à 18h, le Centre de Convention du MEETT à Toulouse accueillera la 20ème édition du Salon de l'Entreprise et de la Franchise Occitanie. C’est le rendez-vous des entrepreneurs à ne pas manquer en Occitanie. Rejoignez-nous pour rencontrer des experts de l’entreprenariat, de développer des partenariats, et concrétiser vos projets.

Ce salon accueil depuis 20 ans un public varié tel que des créateurs d'entreprises, porteurs de projets et repreneurs, des chefs d'entreprises, professions libérales, des salariés envisageant de créer ou de reprendre une entreprise dans les trois ans et des étudiants.

Que vous soyez en phase de création, de reprise ou de développement de votre entreprise, le Salon de l'Entreprise Occitanie est le lieu idéal pour rencontrer des experts et obtenir des conseils personnalisés. En tant que visiteurs venez trouver des partenaires et des financements pour vos projets, et découvrez les meilleures pratiques en matière de gestion et de développement entrepreneurial.

En tant que visiteurs venez explorer plusieurs thématiques clés, notamment des conseils et meilleures pratiques pour la création, la transmission et la reprise d'entreprise, la reconversion professionnelle, l'accompagnement via les services aux entreprises, des solutions de financement adaptées aux besoins des entrepreneurs, ainsi que des opportunités de création d'entreprise en franchise et des rencontres avec des franchiseurs.

Au programme :

Conférences

Venez approfondir vos connaissances, développer vos compétences et explorer de nouvelles perspectives pour votre entreprise : les conférences sont des opportunités uniques d'apprentissage, de partage d'expériences et de renforcement des compétences.

Rendez-vous Experts

Organisez votre journée et boostez votre projet en participant aux Rendez-vous Experts.

Que ce soit pour obtenir des conseils personnalisés, poser des questions spécifiques ou discuter de défis et opportunités que vous rencontrez avec votre entreprise, les rendez-vous experts fournissent un environnement propice aux échanges !

Pitchs Entrepreneurs

Présentez votre projet à des experts en entrepreneuriat en 15 minutes chrono. Après une présentation de 5 minutes, suivez une session de questions/réponses de 10 minutes avec des experts de l’entreprenariat. Les pitch vous permettront de faire avancer et évoluer votre projet grâce à des conseils avisés de professionnels.

Réservez Votre Stand

Si vous souhaitez participer en tant qu'exposant, ne manquez pas cette occasion de présenter vos services et de rencontrer des entrepreneurs dynamiques. Réservez dès maintenant votre stand afin de ne pas manquer le rendez-vous des entrepreneurs en Occitanie 2024.

Le Salon de l'Entreprise et de la Franchise Occitanie 2024 est le rendez-vous incontournable pour tous les entrepreneurs.

Rendez-vous le 19 novembre au MEETT de Toulouse pour une journée riche en opportunités et en échanges !