Lozère - Le bond sourd de la bête féroce - Comédie pétrolière de Michaël Hallouin

Pouvons-nous nous désintoxiquer du pétrole ? Un personnage et un acteur tentent une désintoxication avec de la science et de la poésie. Ils tracent une tangente entre hydrocarbures et chevalerie.

Il y a (M) le personnage et (Michaël) l’acteur. Ne font-ils qu’un ? L’un circule vraiment en vélo pour se rendre sur les lieux de représentation. L’autre tente réellement de se désintoxiquer. Les deux semblent se débattre avec leurs contradictions et chercher une issue à rebours de la « stabilité dynamique » de nos sociétés modernes. L’être humain est-il condamné à l’idée du progrès et de son corollaire indiscutable « la croissance » ?

Avec Le Bond Sourd de la Bête Féroce, la tentative est de se surprendre soi-même. A partir de l’histoire de notre addiction au pétrole, montrer la folie des injonctions paradoxales de notre monde, et désirer avancer vers l’inconnu. Prendre à contre-pieds les récits, les héros et les fins heureuses. Faire des pieds de nez au désespoir en arpentant notre folie.

*Spectacle sélectionné pour le OFF du festival d'Aurillac et de Chalon dans la rue

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec les associations Labo Rieuse, Nature et patrimoine, Epi de mains, L’Esperluette, La Salette en résonance et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère

Ven. 7 juin | 20h30 | Terrain de l'entre-deux ponts au Collet-de-Dèze | Tarifs : de 10 à 12€ | Dès 14 ans| Durée : 1h10

Echanges avec l'artiste après le spectacle