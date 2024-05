Perpignan - Inauguration d'un magasin ALDI flambant neuf à Sainte-Marie-la-Mer

ALDI FRANCE POURSUIT SON EXPANSION AVEC L’INAUGURATION D’UN MAGASIN FLAMBANT NEUF À SAINTE-MARIE-LA-MER

ALDI France poursuit son développement avec l’ouverture d’un nouveau point de vente à Sainte-Marie-la-Mer. Anciennement occupé par une autre enseigne, ce nouveau magasin, spacieux et moderne, a été rénové selon des normes environnementales exigeantes. Les habitants sont invités à redécouvrir ce lieu dès aujourd’hui.

Avec plus de 1 300 magasins sur l’ensemble du territoire et une ambition portée à 1 900 magasins au cours des dix prochaines années, ALDI France poursuit son développement via la création, le transfert ou l’extension d’une centaine de magasins d’ici la fin de l’année 2024.

Dans cette dynamique, ALDI France ouvre son magasin de Sainte-Marie-la-Mer, ce mercredi 22 mai, au 7 rue Alfred Nobel.

Idéalement situé, ce magasin se trouve à mi-chemin entre le centre-ville et la plage, pour le plus grand bonheur des habitants et des vacanciers.

Avec une surface de 953 m2 et 55 places de parking, ce nouveau point de vente met en application le dernier concept innovant d’ALDI, déployé nationalement pour une démarche environnementale durable. Il est notamment équipé d’un chauffage réversible fonctionnant par la récupération de chaleur des calories des groupes froids pour chauffer ou refroidir le magasin, d’un éclairage intérieur et extérieur 100 % LED, de panneaux photovoltaïques sur sa toiture, ainsi que de détecteurs de présence dans les locaux sociaux et en réserve.

Ce nouveau magasin compte 9 collaborateurs.

Les habitants de Sainte-Marie-la-Mer désormais accéder à une offre composée à 90 % de produits en marques propres, dont 78 % sont fabriqués en France, afin de garantir la meilleure qualité, toujours au meilleur prix. Les 1 800 références permettront aux futurs clients d’aller à l’essentiel pour moins de superflu et moins de temps perdu durant leurs courses. Ils pourront aussi découvrir les fruits et légumes frais livrés chaque jour, la viande 100 % française (porc & bœuf), tout comme les œufs, le lait mais aussi les viennoiseries et pains cuits sur place.

Dès aujourd’hui, les Saint-Marinois peuvent découvrir leur magasin ALDI et profiter de ses arrivages hebdomadaires (textile, maison, déco, bricolage, jardin…), le tout, sans avoir à composer avec leur budget : les produits sont bien choisis pour des courses bien plus simples !

Une journée d’ouverture marquée par la présence du foodtruck ALDI

Afin de permettre à tous de goûter ses produits et d’en apprécier la qualité, ALDI a installé son nouveau foodtruck pour l’occasion, ce mercredi 22 mai, sur le parking du nouveau magasin de Sainte-Marie-la-Mer. Véritable concentré de son offre, ce foodtruck vise à promouvoir ALDI et ses marques distributeurs, à proposer une animation exclusive lors des journées d’ouvertures et réouvertures de magasins, tout en renforçant la présence d’ALDI lors d’événements locaux et régionaux.

Steve Wolnik, Directeur de la Société Régionale ALDI marché Toulouse, déclare : « Nous sommes très heureux d’ouvrir ce nouveau magasin à Sainte-Marie-la-Mer et de proposer une expérience inédite à nos futurs clients. Rénové de façon écoresponsable, ce point de vente va nous permettre de continuer à répondre aux attentes des Saint-Marinois et des vacanciers français ou étrangers. Chez ALDI, nous nous engageons au quotidien pour répondre aux besoins de nos consommateurs à travers une offre de produits de qualité supérieure au prix le plus juste. Notre équipe est impatiente d'accueillir ses nouveaux clients et de leur proposer une nouvelle expérience d’achat à Sainte-Marie-la-Mer. »

Ce magasin de proximité sera ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 08h30 à 12h30. Pendant les mois de juillet et d’août, le magasin sera ouvert tous les jours de 8h30 à 20h.