Toulouse - Les pensions de famille ouvrent leurs portes en Occitanie à l'occasion de la 4e Semaine nationale de

Les pensions de famille ouvrent leurs portes en Occitanie à l’occasion de la 4e Semaine nationale des pensions de famille

L’Unafo, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la Solidarité, Soliha, la Fapil, Habitat et Humanisme - avec le soutien de la Dihal et de l'Union Sociale pour l'Habitat - coorganisent du 27 mai au 2 juin 2024 la 4e édition de la Semaine nationale des pensions de famille en Occitanie.

Un dispositif central du plan Logement d’Abord

Destinées à des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile l’accès à un logement ordinaire, les pensions de famille sont particulièrement adaptées pour les personnes ayant connu un long parcours d’exclusion. Leur taille réduite de 25 logements maximum, la présence d’espaces collectifs et l’animation par des hôtes en font des structures à taille humaine qui offrent toutes les conditions nécessaires au bon accompagnement de leurs résidents et proposent ainsi un cadre optimal à leur réinsertion.

Dans une période où la tension du marché du logement est forte, et où le contexte inflationniste et la crise sociale démontrent toute la nécessité de lutter contre l’isolement, la pension de famille est une solution qui a fait ses preuves pour l’accès au logement des personnes en situation de précarité. À ce jour, les pensions de famille permettent à 23 000 personnes de bénéficier d’un logement autonome et pérenne.

Depuis 2017 et le premier plan quinquennal pour le Logement d’Abord, ce sont un peu plus de 5 200 nouvelles places en pension de famille qui ont été créées. La mobilisation active des associations, des bailleurs sociaux et de l’ensemble des partenaires a permis de répondre - en partie seulement - à l’objectif de 10 000 places fixé par l’État. Et pour cause, les obstacles que sont notamment la disponibilité du foncier et la réticence de certains élus persistent dans de nombreux territoires.

C’est dans ce contexte, et alors que le volet 2 du plan Logement d’Abord a renouvelé son objectif de 10 000 nouvelles places en pension de famille dans les 4 prochaines années, qu’est organisée cette 4e édition de la Semaine nationale des pensions de famille.

Des événements pour sensibiliser élus locaux et grand public en Occitanie

Cette initiative inter-associative - également soutenue par le Ministère chargé du Logement - se manifeste par l’organisation d’initiatives locales, incluant la participation des personnes logées en pension elles-mêmes. Auprès notamment des acteurs locaux, des élu(e)s et du grand public, elle participe à la connaissance, à la reconnaissance et au développement des pensions de famille sur tout le territoire occitan - qui regroupe aujourd’hui près de 100 pensions de famille soit 1 989 places.

Cette année, hôtes et résidents proposeront à nouveau des événements conviviaux, festifs et instructifs - portes ouvertes avec visites, repas partagés, activités culturelles, inaugurations, conférences-débats - partout en France afin d’aller à la rencontre de leurs voisins et des acteurs de leur région.

Parmi les événements organisés :

Lundi 27 mai à Blagnac : Portes ouvertes à la pension de famille Nymphéas, 14 rue Maurice Utrillo – Organisé par Adoma

Mardi 28 mai à Toulouse : Portes ouvertes à la pension de famille Maheu, 8 Rue de Villeneuve – Organisé par Adoma

Mardi 28 mai à Narbonne : Portes ouvertes à la pension de famille Semard, 39 Avenue Pierre Sémard – Organisé par Adoma

Mercredi 29 mai à Sète : Exposition de créations artistiques à la maison relais L’Amandier, 262 Chemin de la Croix de Marcenac – Organisé par Solidarité Urgence Sètoise

Jeudi 30 mai à Montpellier : Petit-déjeuner à la pension de famille Villa Savine, 64 Avenue de Castelneau – Organisé par Habitat et Humanisme

Programme complet des événements en Occitanie accessible via : https://www.pensionsdefamille.org/#mapEvent