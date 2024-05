Pyrénées-Orientales - Les Pyrénées-Orientales, 4ème département le plus adepte du tennis !

Chaque mois, Smappen, spécialiste du géomarketing, fait le point sur les données du quotidien. Alors que Rolland Garros bat son plein et que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, Smappen s’intéresse plus particulièrement aux pratiques sportives des Français avec une série de RDV data spéciale JO. Smappen dévoile ici les départements dans lesquels on pratique le plus le tennis, grâce à l’analyse des données INSEE et des données des fédérations sportives olympiques intégrant le nombre de personnes licenciées par sport.

Alors, d’où pourrait venir la future star française du tennis ? Réponse ci-dessous !

Le Top 5 des départements adeptes du tennis, le 2ème sport Olympique le plus pratiqué en France

Sur le territoire national, le tennis est le deuxième sport olympique le plus pratiqué en France avec 15,6 licenciés pour 1000 habitants, juste après le football qui compte quant à lui 31,7 licenciés pour 1000 habitant.

Le grand gagnant de ce palmarès se situe en Ile de France avec le département des Hauts de Seine (92) qui compte 30,2 licenciés de tennis pour 1000 habitants !

En deuxième position, nous restons toujours en Ile de France avec le cette fois le département des Yvelines (78) qui compte quant à lui 29,3 licenciés pour 1000 habitants.

Cap cette fois dans le sud pour l’ensemble du reste du palmarès avec en 3ème position les Alpes-Maritimes (06) qui comptent 22,3 licenciés pour 1000 habitants.

Arrivent ensuite en 4ème position et les Pyrénées-Orientales (66) qui comptent 20,7 licenciés pour 1000 habitants et en 5ème position l’Hérault (34) qui compte quant à lui 20,3 licenciés pour 1000 habitants !