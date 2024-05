Baillargues - Un nouveau MASSANE voit le jour à Baillargues : Horizon Resort Massane

UN NOUVEAU MASSANE VOIT LE JOUR À BAILLARGUES : HORIZON RESORT MASSANE

Après quatre années de travaux, le complexe hôtelier et golfique historique s'apprête à rouvrir ses portes au mois de septembre 2024. Créé en 1988, l’établissement se réinvente plus de 35 ans après sa première ouverture. Nouveau nom, nouvelle identité graphique, nouveau site internet, nouveaux espaces : Horizon Resort Massane devient le plus grand complexe de la métropole de Montpellier à s’inscrire dans une réelle démarche environnementale. Un lieu de vie privilégié, idéalement situé, prônant une nouvelle forme d’hospitalité où l’humain et la nature sont placés au cœur des préoccupations.

UN ÉCOSYSTÈME VIVANT AVEC UNE OFFRE PLURIELLE

Véritable lieu de vie, Horizon Resort Massane se renouvelle et se distingue par son cadre mais aussi par sa nouvelle offre de services : un hôtel, une résidence, un restaurant, un bar, un spa, un centre de séminaire, une salle de fitness et yoga, un practice couvert et un golf rénové.

“Nous tenons à proposer un complexe unique, qui intègre pleinement les enjeux socio-environnementaux. Un vrai lieu de vie haut de gamme et éco-responsable. L’objectif est de permettre à la nature et à la biodiversité de se réapproprier ce lieu historique d’Occitanie tout en apportant un niveau de prestations 4 étoiles afin de répondre à la demande professionnelle et touristique. Un lieu ouvert à tous, un lieu où partager, rire, profiter, se dépenser, se ressourcer”. Laurette LAPEINE, Directrice d’Horizon Resort Massane.



À seulement 20 minutes du centre-ville de Montpellier, Horizon Resort Massane se présente comme le plus grand complexe de la région, s’étendant sur plus de 9000m2 et proposant une multitude de services : Horizon Resort Massane s’inspire d’une philosophie de design “dedans dehors” avec une vue exceptionnelle sur la nature. Au total, ce ne sont pas moins de 84 chambres, 39 appartements (du T1 au T3) et une villa qui composent l’offre de séjour.

Nichés au cœur de l’établissement, le restaurant Azalée et son bar Zeste incarnent une philosophie culinaire axée sur la naturalité, la Méditerranée et la convivialité, tout en célébrant les richesses du territoire local.

Le Spa Zephyr, véritable sanctuaire dédié à la douceur, est un espace privilégié de plus de 700m2 : sauna, piscine, cabines de soin, salle de fitness... il donne vie à des expériences complètes et stimulantes pour le corps et l’esprit.

Panorama est un espace Business de 1000m2 composé de 10 salles de séminaire entièrement modulables, équipées des dernières technologies en termes de son et d’un accès voiture (pour des soirées de lancement de produit par exemple). Une offre séminaire très compétitive sur le bassin montpelliérain.

Le Golf de Massane est doté d’un parcours international 18 trous, d’un parcours compact 9 trous, tous deux rénovés. En complément, un practice couvert et à étage, une zone de putting, ainsi qu’un espace de restauration avec vue sur le golf ont été réalisés.

UN PROJET DE TERRITOIRE AVEC UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE FORT

Plus qu’un simple hôtel ou un golf, Horizon Resort Massane prône le tourisme de demain : plus vert, plus responsable et plus respectueux de l’environnement.

“La qualité du projet réside dans la continuité du paysage, dans les lieux de logement, de travail et de loisirs. Nous avons eu à cœur de construire une architecture sobre et élégante. Telle une vague, Horizon Resort Massane épouse les contours du paysage, des allées et vallonnements du terrain de golf”. Pascal MÉGIAS, Architecte.

“Marquer le souvenir de chaque visiteur, tout en lui faisant ressentir les valeurs éco-responsables du lieu", ainsi se sont fixés comme objectif Alexandre BOULIN et Damien CARRERES - Architectes d’intérieur du projet.



Le bâtiment a été éco-conçu à partir de matériaux concassés de l’ancienne structure et de béton bas carbone, et intégralement étudié pour tendre vers une consommation énergétique naturelle. Horizon Resort Massane est entièrement orienté sud-ouest pour favoriser un bon ensoleillement l’hiver et s’en protéger l’été grâce à des terrasses végétalisées tout au long de la façade. Un principe de géothermie qui permet de produire différents types d’énergies en captant la température constante du sous-sol, en complément des panneaux solaires installés sur les toits du bâtiment.

Des travaux et actions d’envergure sont également réalisés de part et d’autre du complexe, pour répondre aux nouveaux enjeux écologiques. Le golf et les différents espaces touristiques (spa, restaurant, bar, chambres) ont ainsi été pensés en ce sens :

> Implantation de 1500 arbres méditerranéens ;

> Cuisine locale et végétale, avec la production de proximité des jardins d’Eoden (maraîchage sur sol vivant) ;

> Une consommation d’eau considérablement réduite pour le golf (nouvelles graminées nécessitant moins d’arrosage, nouveau système d’arrosage goutte à goutte pour une gestion de l’eau raisonnée et concentrée sur les zones de jeu) ;

> Obtention en cours d’un écolabel (bronze) décerné par la Fédération Française du Golf ;

> Supports 100% digitaux en chambre (aucun papier) ;

> Collaboration avec la marque française Thalgo pour le Spa Zephyr (produits à 98% naturels) ;

> Restaurant et bar garantis sans plastique et bénéficiant d’une eau filtrée.

Horizon Resort Massane s’engage pour une hospitalité innovante, alliant respect de l’environnement et confort des hôtes. Une nouvelle forme d’hôtellerie qui vise à être un modèle dans l’industrie touristique en région.

HORIZON RESORT MASSANE : LES INFORMATIONS À RETENIR

Le complexe ouvrira ses portes mi-septembre (la date d’inauguration sera communiquée d’ici quelques semaines). Si les réservations ne sont pas encore officiellement ouvertes, il est déjà possible de découvrir et de contacter le service commercial et la réception sur le site www.horizon-resort.com pour des renseignements et des pré-commandes.

L’espace de restauration Birdie, lieu de vie et de partage aménagé dans un esprit club-house, est déjà ouvert et animé. Chaque mardi depuis le 14 mai, le Birdie accueille sa clientèle en musique pour un afterwork dans un cadre enchanteur, face au practice.

À PROPOS D’HORIZON RESORT MASSANE

Horizon Resort Massane est un complexe hôtelier et de loisirs situé sur la commune de Baillargues. Créé en 1988 et racheté en 2020 par

le Groupe Eoden, ce lieu d’exception est spécialisé dans l’organisation de séjours haut de gamme, d’événements sportifs, privés et professionnels.

Pour en savoir plus : www.horizon-resort.com

À PROPOS D’EODEN

Eoden est un groupe d'entrepreneuriat et d’investissement familial, portant des projets à impact sociétal et environnemental en France et

en Europe. Depuis sa création en 2019, le groupe Eoden s'est structuré autour de quatre branches d'activité : l’hôtellerie expérientielle et éco-

performante, la promotion immobilière éco-responsable, l'agroécologie ainsi que la transition énergétique et la réduction bas

carbone.

Pour en savoir plus : https://eoden.fr/

