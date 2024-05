Montpellier - JonOne fait son grand retour à Montpellier à Parcelle473 - Exposition "New style, new vibe"

Après M.CHAT, c’est à l’artiste peintre américain d’origine dominicaine, JonOne, que Parcelle473, musée d’art urbain et contemporain montpelliérain, consacre ses cimaises du 5 juin au 15 octobre. L’artiste, qui n’était pas revenu à Montpellier depuis 2016, fait ainsi son grand retour dans la capitale héraultaise. Maître dans l’art du graffiti expressionniste abstrait, il profitera de sa résidence au musée en amont de l’exposition pour s’essayer à un nouveau style.

Un concept d’exposition. Plus qu’une simple exposition, c’est un véritable concept que propose le musée Parcelle473. « Depuis M.CHAT, nous proposons un format d’exposition temporaire intitulé « Dans l’atelier de … ». Concrètement, l’artiste s’installe en résidence au musée quelques jours avant l’ouverture de l’exposition pour peindre dans un de nos ateliers. Il créé sur place des œuvres inédites qui viennent étoffer l’exposition, il peut s’emparer de certains murs pour exprimer sa créativité, et il s’implique dans la scénographie », explique Apolline Montfraix, la responsable du musée. L'exposition, qui se déroule du 5 juin au 13 octobre, met en lumière le parcours artistique de JonOne et présente une sélection d’œuvres retraçant son évolution artistique et sa maîtrise technique. Aussi, l’artiste profitera de sa résidence au musée pour s’essayer à un nouveau style, en découle l’intitulé de l’exposition « New style, new vibe ».

Capter des artistes internationaux. Cela fait 9 ans que le travail de JonOne, de son vrai nom John Andrew Perello, n’avait pas été mis à l’honneur dans la capitale héraultaise dans une structure muséale. La dernière exposition qui lui a été consacrée « Above and below » s’est tenue en 2015 au Carré Sainte-Anne. Ses travaux avaient alors rencontré un large succès auprès du public. Avec cette nouvelle exposition, le jeune musée Parcelle473, fondé par le galeriste Laurent Rigail il y a un an et demi dans l’ancien chai viticole familial, prouve une nouvelle fois sa capacité à mobiliser et à attirer à Montpellier des grands noms de la scène artistique street art et art contemporain. « Sa renommée internationale et son influence dans le monde de l'art urbain en ont fait une figure incontournable de la scène artistique contemporaine », explique le fondateur du musée. Nasty, Charlélie Couture, Jérôme Mesnager, M. CHAT, Fabien Verschaere, et maintenant JonOne… Ils sont nombreux à avoir séjourné au sein de la propriété familiale qui abrite le musée Parcelle473. « L’intérêt des collectionneurs et des artistes pour le lieu nous permet, à l’aide de dons ou de prêts, d’enrichir nos collections », ajoute t-il.

Dans le rétro. Autodidacte, JonOne a fait ses classes en bombant les trains et les murs du quartier qui l’a vu grandir : Harlem (New-York – Etats-Unis). Peu à peu, le graffeur va passer du support urbain à la toile et développer ce qu’il appelle son « freestyle », une recherche qui associe mouvement et couleur. JonOne évoque d’ailleurs, comme source d’influence majeure, la vision d’une rame de métro graffée produisant des traînées de couleurs sous l’effet de la vitesse. Selon lui, « le métro, c’est un musée qui traverse la ville. » Fasciné par le mouvement et la couleur, ces œuvres graphiques sont marquées par l’utilisation de lettrages et l’abstraction figurative. Ce style, qui n’appartient qu’à lui, a fait toute sa renommée. Installé à Paris depuis plus de 30 ans, l’artiste s’est aussi fait connaître du grand public par ses actions en faveur de la Fondation Abbé Pierre.

Bon à savoir : JonOne est le parrain d’honneur de la 7ème édition de Solid’Art Montpellier, salon d’art contemporain du Secours populaire, qui a lieu au Zénith Sud du vendredi 20 au dimanche 22 septembre. Présent durant l’événement, sur le stand de Parcelle473, il réalisera une sérigraphie d’art spécialement pour le Secours populaire de l’Hérault (en vente sur le salon). On peut véritablement parler d’une année 2024 sous le signe de JonOne à Montpellier.