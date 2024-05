Toulouse - Toulouse // Lorsque deux étudiants en animation 3D révolutionnent le workflow de production !

Des étudiants en 4e année du cursus Cinéma d’Animation 3D à l’ESMA Toulouse, ont créé un outil permettant d’exploiter le puissant débruiteur IA utilisé par Pixar Animation Studios. Adrien Lhabitant et Tom Perony incarnent parfaitement la fusion entre créativité artistique et maîtrise technique.

De talentueux étudiants

Actuellement sur la réalisation de leur film de fin d’études à l'ESMA Toulouse, Adrien et Tom ont également entrepris le développement d’un outil novateur « Dopoise », visant à exploiter au maximum le potentiel du système de débruitage du moteur de rendu de Pixar, RenderMan.

Ce système offre un avantage précieux en réduisant considérablement le temps nécessaire au processus de rendu (par exemple : réduire le bruit présent dans les images rendues : ce qui peut apparaître comme des grains ou des imperfections indésirables, souvent dus à des limitations techniques). Cette solution permet ainsi d’optimiser les ressources et de maximiser l’efficacité du workflow de production.

« Nous avions tout d’abord développé cet outil spécifiquement pour répondre à nos besoins de productions, puis avons travaillé à le rendre plus flexible afin de permettre une utilisation plus large, d’abord pour les autres groupes de films du campus, puis, plus globalement, pour toute personne souhaitant s’en servir. » explique Tom.

« Nous souhaiterions ajouter une prise en charge de Deadline afin de couvrir les deux principaux dispatcher du marché. » Ajoute Adrien.

Tom et Adrien ont mis le lien de téléchargement de l’outil sur leurs sites internet respectifs : https://www.tom-perony.fr/ et https://www.lhabitantadrien.com/

L’ESMA : une notoriété internationale

Les studios internationaux majeurs ont engagé énormément d’étudiants de l’ESMA dans leur équipe à des postes divers.

Les avis sont unanimes du côté des étudiants : l’ESMA leur a donné les clés pour se lancer dans de bonnes conditions. Et côté recruteurs, les profils formés à l’ESMA sont engagés dès la sortie de l’école.

Classée 8e meilleure école d’animation au monde et 2e Française en 2023 selon Animation Career Review, l’ESMA est reconnue pour la qualité de sa formation animation 3D et le niveau de professionnalisme de ses diplômés. L’école affiche un taux de 92% d’insertion professionnelle, 9 mois post diplôme et compte plus de 2000 anciens travaillants dans les plus grands studios, aux 4 coins du monde (Disney, Sony, Dreamworks, Illumination Mac Guff, Double Negative, Framestore, ILM…).

Présente à Montpellier, Toulouse, Lyon, Nantes, Montréal, Rennes et Bordeaux, l’ESMA est l’un des acteurs de référence de la « French Touch de l’animation », préparant les nouvelles générations à répondre aux exigences du milieu professionnel.