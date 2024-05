Béziers - La famille de Jean MOULIN est farouchement contre la tauromachie sanglante !

La famille de Jean Moulin est farouchement contre la tauromachie sanglante !

Le 17 mai 2024, le président de la FLAC, Thierry Hely, recevait le courriel suivant de Gérard Benoït, membre de la famille de Jean Moulin :

"Bonjour,

Oui, je veux bien afficher une position que l'on assume : je peux vous confirmer que tous les membres de la famille que j'ai interrogés sont farouchement opposés aux pratiques de la tauromachie sanglante, tauromachie sanglante que Jean Moulin n'a certainement jamais "adorée".

Je vous remercie pour ces échanges en souhaitant la réussite de vos actions anti-corrida.

Cordialement,

Gilbert BENOIT"

Ainsi, Gérard Benoît dément fermement les propos du maire de Béziers, Robert Ménard, selon lesquels Jean Moulin "adorait" la corrida. C'est particulièrement scandaleux au regard de ce grand résistant entré au Panthéon et mort sous la torture. Tout cela dans un seul but : Jean Moulin, doué pour la peinture, croquait volontiers des personnages dans la vie courante. Sur plus de 500 dessins, seuls, 13 dessins représentaient des habitués des arènes et des toreros de manière peu flatteuse... Il n'en fallait pas plus pour que Robert Ménard exploite l'un d'eux afin d'en faire une affiche pour la Feria de Béziers en 2024. Affiche dénaturée, en plus... Et le comble, avec cette métaphore de sa part parue dans la presse : "Jean Moulin incarne la résistance. C'était un fan de tauromachie". Quelle récupération choquante ! En effet, comment peut-on affirmer avec une telle certitude que Jean Moulin "adorait" ce spectacle sanguinaire ? C'est cela aussi, la corrida... https://www.dropbox.com/scl/fi/b2sqt9kehjjtstj9bgw8p/TAUROMAQUIA-Qu-est-ce-qu-une-corrida-VF.mp4?rlkey=iljl41wn78ynq1795vo0cshwu&st=8gj9ec22&dl=0

Avec l'autorisation de sa famille, nous allons informer les associations de résistants, des spécialistes de la résistance et des gaullistes de droite comme de gauche en insistant sur le fait que des panneaux représentant la caricature d'un torero dessiné par Jean Moulin seront affichés dans les rue de Béziers durant sa Feria. Laissant supposer qu'aux yeux du millions de visiteurs, il était un fervent amateur de cette pratique cruelle. On ne peut pas laisser salir l'image de ce grand héros de la résistance dont la France est si fière !

