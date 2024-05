Pyrénées-Orientales - Pour la fin de campagne de La France Insoumise, « parler au rural et aux quartiers urbains »

La France Insoumise / L’Union Populaire tenait un point presse à Perpignan pour dévoiler une partie du contenu des initiatives militantes pour les trois dernières semaines de la campagne des élections européennes. « Nous entrons dans la dernière phase de cette campagne qui reçoit pour l’instant un écho plutôt favorable », expliquait Mickaël IDRAC par ailleurs candidat en 18° position sur la liste de l’Union Populaire menée par Manon AUBRY. Il est vrai que les Insoumis ont lancé la campagne depuis plusieurs semaines déjà. En témoignent par exemple la réunion publique de lancement dès début avril avec la présence du député Hadrien CLOUET, les réunions publiques de proximité, l’organisation de caravanes locales dans les territoires de l’ensemble de département, les présences sur les marchés ou les contributions au débat public sur des questions programmatiques.

Francis DASPE présentait ensuite plusieurs initiatives militantes qui jalonneront la fin de campagne. « Nous organisons ces prochains jours une tournée des sous-préfectures du département, d’abord à Céret vendredi 24 mai, puis à Prades mardi 28 mai ». Le format sera identique pour les deux actions. « A chaque fois, il y aura en soirée une réunion publique avec comme intervenant notre candidat Mickaël IDRAC et un député de La France Insoumise. Auparavant, en amont de la réunion, des rencontres sont prévues avec des acteurs de luttes sociales ou écologiques sur des sujets locaux impactés par les politiques européennes ». Pour Céret, ce sera Sylvain CARRIÈRE, député de l’Hérault qui sera présent pour entre autres aborder les questions de la viticulture, de l’agrivoltaïsme, de l’eau et des grands projets inutiles. Pour Prades, Christophe BEX, député de Haute-Garonne, pour traiter celles des mobilités, les transports, du ferroviaire et des services publics.

Vendredi 31 mai, la caravane populaire nationale fera une halte à Perpignan, au Bas-Vernet, dans le quartier Clodion, pour des prises de parole d’intervenants nationaux et des porte-à-porte. Autour du passage de la caravane nationale, la fin de la campagne sera consacrée dans une logique identique à une présence accrue dans les quartiers populaires de Perpignan. « De la sorte, nous entendons tenir les deux bouts, en nous mobilisant à la fois pour les territoires ruraux souvent oubliés, par la tournée des sous-préfectures, et les quartiers urbains populaires, avec ces actions de proximité », indiquait Mickaël IDRAC.

Pour convaincre les uns et les autres, les orientations programmatiques sont claires, comme le précisait Francis DASPE. « Notre liste entend construire une alternative en rupture avec le tout-marché, le tout-libre-échange et le tout-austérité portés par les politiques européennes actuelles ».