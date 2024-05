Bassin de Thau - Nouvelle plongée dans la « forêt bleue » ! La campagne 2024 des Herbiers de Thau a débutée

La lagune de Thau, classée Natura 2000, abrite, sur un tiers de sa surface l’un des plus vastes herbiers de Zostères d’Europe (presque 3 000 ha). Chaque année depuis 2016, le SMBT anime une campagne de sensibilisation sur toutes les plages du pourtour de la lagune.

Véritable nurserie à poissons et précieux abris pour des espèces emblématiques comme l’hippocampe, ces prairies marines participent à l’oxygénation de l’eau, filtrent les particules et limitent l’érosion. Saviez-vous que les herbiers sous-marins, parfois appelés « forêts bleues », sont plus efficaces que les arbres d’Amazonie face au changement climatique ?

Calendrier des animations 2024

Une vingtaine d’animations sont proposées en juillet et août sur les plages de Balaruc-les-Bains, Mèze, Bouzigues et Sète :

Balaruc-les-Bains (plage du poste de secours) : le mardi 16 juillet, les mercredis 10, 17, 24, 31 juillet ainsi que les mercredis 07, 14 et 21 août 2024 de 15h30 à 18h30,

Bouziques (plage Trémie & plage Pyramide) : les mardis 22 et 30 juillet ainsi que les mardis 06 et 20 août 2024 de 15h30 à 18h30,

Mèze (plage du Taurus) : les jeudis 18 et 25 juillet ainsi que les jeudis 08 et 22 août 2023 de 15h30 à 18h30,

Sète (plage des Mouettes) : le mardi 16 juillet et le mercredi 07 août 2023 de 15h30 à 18h30

Des animations autour de la petite pêche auront lieu aux Glénans à Marseillan les mardi 23 juillet et lundi 19 août de 9h30 à 12h30.

Rendez-vous à l’école de navigation, très active pour la préservation de la lagune de Thau

La campagne embarque sur la navette marine !

Le dispositif mis en place en 2023 ayant remporté un franc succès, la campagne herbiers embarque à nouveau cet été sur la navette maritime Sète-Mèze !

Plusieurs actions de sensibilisation sont prévues à bord :

le lundi 22 juillet : 14h30 (Mèze-Sète) / 16h30 (Sète-Mèze)

le lundi 12 août : 14h30 (Mèze-Sète) / 16h30 (Sète-Mèze)

le lundi 19 août : 14h30 (Mèze-Sète) / 16h30 (Sète-Mèze)

L’animateur sera aisément identifiable grâce au tee-shirt aux couleurs de la campagne.

A noter que l’Office de tourisme proposent d’autres animations aquatiques durant tout l’été.

Plus d’informations sur les herbiers et sur la campagne vidéo en cliquant ici !

Voir la campagne* (vidéo) directement en cliquant là !

#Balaruc-Les-Bains,#Balaruc-le-Vieux, #Bouzigues, #Frontignan-Ville, #Frontignan-Plage, #Gigean, #Loupian, #Marseillan-Ville, #Marseillan-Plage, #Mèze, #Mireval, #Montbazin, #Poussan, #Sète, #Vic-La-Gardiole, Villeveyrac