Occitanie - La Région Occitanie et SNCF Voyageurs s'engagent dans la rénovation de 83 rames AGC liO Train

Jean-Luc Gibelin, vice-président chargé des mobilités pour tous et des infrastructures de transport de la Région Occitanie, représentant Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Charles Bernheim, directeur Business Unit Valorisation Patrimoniale SNCF Voyageurs, et Gaël BARBIER, directeur régional SNCF Voyageurs TER Occitanie, ont présenté la nouvelle rame Autorail Grande Capacité (AGC) rénovée à mi-vie ce vendredi 17 mai au technicentre de Nîmes. En Occitanie, 83 rames AGC liO Train seront entièrement révisées et rénovées dans le cadre du programme OPTER (rénovation et modernisation des trains régionaux) pour un montant prévisionnel de 399 M€ financé par la Région Occitanie.

L’opération mi-vie : la cure de jouvence des matériels roulants

Après environ 20 ans de circulation, à mi-vie, les trains doivent être entièrement révisés et rénovés afin de leur permettre de circuler à nouveau durant 15 à 20 ans en toute sécurité et dans les meilleures conditions de confort pour les voyageurs.

L’opération mi-vie, réalisée dans les technicentres industriels de SNCF Voyageurs, est une opération de maintenance lourde qui consiste à reprendre la quasi-intégralité de la rame pour la remettre dans un état neuf. Cela implique de démonter l’intégralité de chaque rame pour nettoyer, contrôler, réparer et repeindre chacune des pièces, avant de les remonter à l'identique. Cette étape assure la vérification de l'état et du bon fonctionnement de chaque pièce.

Dans les 10 prochaines années, ce sont près d'un millier de trains régionaux qui seront rénovés et modernisés en France dans le cadre du programme OPTER porté par la Direction du Matériel de SNCF Voyageurs, soit 9 millions d’heures de travail et jusqu’à 55 rames immobilisées simultanément dans les technicentres industriels.

En Occitanie, les 83 rames AGC livrées entre 2004 et 2010 sont concernées par ce programme inédit de rénovation à mi-vie. Les travaux ont débuté en octobre 2022 et se déroulent aux technicentres industriels de Nevers Languedoc et de Charentes Périgord.

En 2024, 6 rames AGC liO Train ont été entièrement rénovées et circulent en Occitanie, et 4 rames sont en cours de traitement.

Améliorer le confort des voyageurs, une priorité

L’opération mi-vie a notamment pour objectif d’améliorer le confort des voyageurs. Un nouveau design intérieur est mis en place, tous les sièges sont remplacés avec des prises de courant individuelles et des prises USB. Tous les sièges sont remplacés, les aménagements intérieurs remis à neuf avec des éclairages LED pour une meilleure ambiance lumineuse. Des vitres « haut-débit » sont installées pour faciliter la connexion de smartphones aux réseaux de téléphonie mobile.

Les espaces vélos sont dotés d’accroche à 45° et des poubelles de tri sélectif sont installées en plateforme. L’opération permet également une augmentation du nombre de places assises. Au total, 380 places assises supplémentaires seront offertes sur l’ensemble du parc matériel AGC liO Train soit l’équivalent de 2 rames.

La mise en place de systèmes de vidéoprotection, de comptage automatique des voyageurs et de dispositifs d’appel d’urgence permet également l’amélioration des conditions d’exploitation.

Cette rénovation est enfin l’occasion d’améliorer la consommation énergétique des trains dans un souci écologique et de durabilité du matériel : climatisation à cycle à air, éco climatisation en fonction de l’occupation réelle de la rame, filtre à particule, éco parc, etc.

Chiffres clés