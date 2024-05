Rodez - Colonie de vacances : 5 arguments « chocs » pour mettre son enfant en colonie sportive cet été

Vacances d’été et activités de loisir ou sportives : 5 arguments « chocs » pour mettre son enfant en colonie sportive cet été

Après une année scolaire bien chargée d'apprentissages, les vacances tant attendues pointent bientôt le bout de leur nez et avec elles la question récurrente de comment les occuper pendant cette longue période d’inactivité. D’autant qu’ils ont deux mois de vacances à remplir quand nous, parents, n’avons souvent que 2, 3 ou 4 semaines avec eux ! Opter pour la colonie sportive s’avère être une option de choix pour les occuper pleinement en notre absence. Et cette année, avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le sport et les activités sportives sont à l’honneur et plus que jamais au cœur de toutes les envies.

Les activités et programmes d’été proposés lors des colonies sportives offrent aux enfants la possibilité de vivre de nouvelles expériences, émotionnelles et éducatives, qui ont un impact très positif sur leur croissance et leur développement. Ils peuvent choisir des activités parmi de nombreuses spécialités en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes. Sports Elite Jeunes (SEJ), le spécialiste des colonies sportives depuis plus de quarante ans, lève le voile sur5 bonnes raisons de les envoyer en colo sportive cet été.

Le faire sortir de sa zone de confort… et nous aussi !

Partir en colonie de vacances, c’est vivre en collectivité, c’est vivre autrement qu’à la maison ou à l’école ! Ce type de séjour, loin du domicile familial et des parents, a plusieurs avantages pour un enfant ou un ado : les habitudes et les rythmes sont totalement différents, on apprend à vivre avec les autres, autrement. C’est un excellent moyen d’apprendre sur soi, de renforcer ses capacités d'autonomie, de socialisation et d'apprendre les règles de la vie en communauté.

C’est également pour nous l’occasion de laisser partir notre enfant, de le laisser vivre sans nous un temps donné. Si cette idée peut être déstabilisante de prime-abord, on se rend rapidement compte que l’effort en vaut la chandelle. De quoi nous donner envie de réitérer l’année suivante !

Des vacances ludiques et éducatives pour booster son autonomie et sa confiance en lui

Sans les parents, les enfants n’ont plus les mêmes repères. Dans son nouvel environnement, l’enfant doit gérer seul son coucher, son lever, sa préparation, etc. Il prend lui-même soin de ses affaires… guidé par des animateurs. Notre petit va donc devenir acteur de sa journée. Il va partager ses propres idées, participer aux tâches quotidiennes, rencontrer d’autres enfants d’horizons différents… bref, il va donc forcément développer son autonomie pour avancer au même rythme que ses nouveaux copains. Il va également expérimenter une certaine « liberté » qu’il va devoir apprendre à gérer.

Toutes ces nouvelles expériences, loin de nous et dans un nouvel environnement, vont le faire grandir et l’aider dans sa construction. Il va en peu de temps apprendre à s’autonomiser, à gérer des responsabilités et développer ainsi sa confiance en soi. Car les colonies de vacances, c’est l’école de la vie et ça fait grandir !

Lui permettre de pratiquer son sport favori / sa passion même en vacances

Si notre enfant a un sport passion, lui offrir de partir une semaine ou deux dans une colonie qui lui propose de pratiquer son sport de façon intensive et de se perfectionner est la garantie de lui faire plaisir. Ces colonies sportives proposent aux enfants une pratique intensive avec plusieurs heures de sport tous les jours. Le programme et les groupes sont adaptés au niveau de chacun et permettent de progresser sereinement et en confiance.

S’il aime le sport, mais ne s’est pas encore décidé pour une discipline en particulier, de nombreuses colonies sportives proposent des séjours multisports ou multi activités qui lui permettront peut-être de se découvrir certaines affinités pour la randonnée, le canyoning, l’escalade, le surf ou l’équitation... et pourquoi pas de développer des compétences insoupçonnées. Un concentré d'aventures pour se découvrir et s'affirmer !

L’éloigner de la sédentarité et des écrans

Deux des fléaux de notre époque sont la sédentarité des jeunes et les écrans. Il devient de plus en plus compliqué de les entraîner dans des activités de loisir ou sportives tant ils sont accros à leurs jeux vidéo ou à leurs réseaux sociaux. Mauvais pour leur santé mentale et physique, délétère pour la sociabilisation et facteur d’obésité, être assis pendant des périodes prolongées et ininterrompues comporte des risques importants. Il est donc urgent de faire en sorte que nos enfants bougent ! C’est d’ailleurs la grande cause nationale 2024 du gouvernement : pousser les Français à pratiquer une activité physique et sportive.

Et cet été, avec les Jeux Olympiques, jeunes et moins jeunes seront à coup sûr poussés par la dynamique ambiante générée par cet événement planétaire. Alors un séjour en colonie sportive est une excellente idée pour leur mettre le pied à l’étrier. Séjours multisports, activités nautiques, ou même colos à cheval… Ils pourront choisir selon ce qui les tente le plus.

Profiter du « coup de pouce » financier avec le Pass Colo

Lancé par le gouvernement le 11 avril dernier, le Pass Colo a été mis en place pour faciliter l’accès des jeunes aux activités en plein air pour promouvoir le bien-être des enfants et de prévenir les soucis de santé mentale, d’obésité, d’attachement aux écrans.

Cette aide financière est destinée aux parents d’enfants ayant 11 ans au cours de l’année civile pour leur permettre d’envoyer leurs enfants en colonie de vacances.

