Pyrénées-Orientales - Une hypocrisie du gouvernement sans limites !

La France Insoumise s’indigne du sort réservé dans les Pyrénées-Orientales à douze personnes en situation de handicap (RQTH ou reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). A partir du 18 mars 2024, France Travail leur avait proposé un stage non rémunéré, Inclus’Pro, financé par l'AGEFIPH (Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées), mis en place par ADRH (Accompagnement Diversité Réhabilitation Handicap), afin d'obtenir davantage de possibilités de trouver un emploi correspondant à leur handicap, avec un accompagnement spécifique et individualisé. Alors qu’il devait durer 6 mois, à peine un mois plus tard, le lundi 22 avril 2024, les stagiaires recevaient un courriel à effet immédiat indiquant la fin du stage.

La France Insoumise dénonce la brutalité de cette décision, avec toute la part de mépris social qu’elle induit. Cette décision est motivée par de simples préoccupations financières, visant à se conformer aux règles d’airain de l’austérité par des coupes budgétaires écartant toute dimension humaine et sociale.

La France Insoumise dénonce également l’hypocrisie de ce gouvernement qui préfère satisfaire les injonctions des agences de notation plutôt que de prendre en considération les souffrances des plus modestes et des plus fragiles de nos concitoyens. La Macronie n’a nullement l’intention d’ériger l’emploi au rang priorité nationale.

La France Insoumise apporte son soutien et son aide aux personnes concernées par cette décision brutale et injuste. Le nombre exact de personnes concernées va certainement au-delà des douze premières identifiées, aussi bien dans le département des Pyrénées-Orientales que dans le reste du pays. Il s’agit en effet d’un dispositif national.

Elle exige le rétablissement d’un accompagnement digne de ce nom, quelle qu’en soit la forme, de ces personnes ayant fait la preuve de leur motivation à renouer avec l’emploi.

Sylvie VENTURA et Francis DASPE, animateurs de La France Insoumise