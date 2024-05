Hérault - Les cuvées Fusion Blanche et Syrah de Robiac de DIVINEO s'illustrent à la 1ère édition des « Dégustations Affranchies »

Voici les résultats d’une dégustation à l’aveugle organisée par les vins DIVINEO le lundi 13 mai à la BSB de Dijon.

Les cuvées Fusion Blanche et Syrah de Robiac de DIVINEO s'illustrent à la 1ère édition des « Dégustations Affranchies », décrochant la 2eme place à l'aveugle.

BSB a accueilli à Dijon la 1ère édition les « Dégustations Affranchies », un événement à l’aveugle organisé par DIVINEO, une nouvelle marque de vins innovante. Cet événement a réuni un jury composé de journalistes, de professionnels du vin et étudiants. Les cuvées DIVINEO Fusion Blanche (15 % Grenache Blanc, 57 % Vermentino, 28 % Roussanne) et Syrah de Robiac (100 % Syrah) se hissent à la 2e place parmi les vins dégustés, mettant en lumière la capacité de DIVINEO à rivaliser avec des vins d’appellation.

L'événement, qui s'est tenu le lundi 13 mai, avait pour thème « Comment les vins de France se distinguent-ils dans le panorama des vins d’appellation ? ».

Bien qu'organisé par une nouvelle marque, l'objectif n'était pas une compétition entre les vins de France et les vins d'appellation, mais plutôt une réflexion bachique sur la base de critères précis autour de la place des vins de France et de l'innovation dans l'univers établi des AOC.

Cette dégustation unique a réuni un jury éclectique composé de journalistes, de professionnels du vin de sommeliers et d’étudiants tous impatients de découvrir et d'évaluer les vins présentés par DIVINEO.

Parmi les journalistes présents, DIVINEO a eu le privilège d'accueillir des représentants de la presse spécialisée vins et de la presse régionale : La Revue du Vin de France, Terre de Vins, Le Bien Public, ainsi que le prestigieux critique et journaliste Michel Bettane, distingué meilleur dégustateur au monde en 2024. De plus, la présence des masters of wine a également marqué l'événement, parmi lesquels se distinguait Romain Iltis, sacré Meilleur Sommelier de France en 2012 et honoré du titre de Meilleur Ouvrier de France en 2015, dans la catégorie sommellerie. Brigitte Houdeline, directrice du pôle œnotourisme & formation de la Cité des Climats et Vins de Bourgogne à Beaune, était également parmi les invités.

Au total, 18 vins ont été dégustés, dont 3 cuvées DIVINEO, dans le but d'établir un classement parmi une sélection diversifiée de vins français de grande qualité, qu'ils soient d'appellation ou non, reconnus ou en devenir, proposés à des tarifs allant de 29 € à 70 € TTC.

Chaque série de dégustation, d'une durée de 30 minutes, comprenait 6 vins, dont 3 vins de France et 3 vins d'appellation, commençant par les blancs puis les rouges. Les participants ont pu évaluer les vins en se basant sur des critères classiques tels que l'aspect visuel, les arômes et le goût, attribuant à chaque vin une notation sur 20, suivie d'un commentaire général de dégustation.

Les vins DIVINEO se distinguent

Le jury a été agréablement surpris par la qualité, l’élégance et l’équilibre des vins présentés. Les cuvées Fusion Blanche et Syrah de Robiac ont particulièrement retenu l'attention pour leur harmonie, témoignant du savoir-faire unique de la marque.

Sur les 6 vins dégustés dans chaque catégorie, sous le contrôle d'un huissier de justice, les cuvées Fusion Blanche et Syrah de Robiac se sont distinguées en décrochant une remarquable 2ème place ! Il est à noter que pour chaque série, le vin DIVINEO était systématiquement le moins cher.

Fusion Blanche (15 % Grenache Blanc, 57 % Vermentino, 28 % Roussanne) obtient une 2ème place parmi les 6 vins dégustés se plaçant devant :

- Pouilly-Fumé - Terres Blanches - Domaine du Bouchot - Sauvignon B ;

- Bourgogne Hautes Côtes de Beaune - Montagne 382 - Domaine Boris Champy – Chardonnay ;

- Mâcon- Cruzille - Les Genevrières - Domaine Guillot-Broux – Chardonnay ;

- VDF - Arcane - Château de Fosse-Sèche - Chenin B.

De même, la Syrah de Robiac (100 % Syrah) se classe également en 2ème position devant des vins renommés :

- Châteauneuf-du-Pape - Les Olivets - Roger Sabon - Grenache N, Syrah, Cinsault ;

- Cornas - Brise-Cailloux - Matthieu Barret – Syrah ;

- Marsannay - La Montagne - Olivier Guyot – Pinot ;

- VDF Laurasie - Château de Fosse Sèche - Cabernet Franc.

Ces résultats révèlent la capacité d'une marque de vins de France à rivaliser avec des vins d'appellation renommés, démontrant ainsi la qualité des cuvées Fusion Blanche et Syrah de Robiac. En effet, dans un contexte où les vins d'appellation bénéficient souvent d'une reconnaissance traditionnelle et institutionnelle, il est important de constater que les cuvées de DIVINEO ont su se démarquer et se positionner aux côtés, voire devant, des grandes appellations.

Cela souligne non seulement l'expertise et le savoir-faire de cette nouvelle marque, mais aussi sa capacité à créer des vins de qualité.

Cette réussite témoigne également de l'évolution du paysage viticole, où l'innovation et la créativité ont leur place aux côtés des traditions établies, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et opportunités pour les producteurs de vins français.

Au terme de cette dégustation riche en découvertes, les résultats ont été dévoilés lors d'une présentation dans l'amphithéâtre de BSB. Les invités ont ensuite eu l'occasion de profiter d'un cocktail déjeunatoire, clôturant ainsi cette expérience vinicole.

DIVINEO remercie chaleureusement tous les participants et partenaires pour leur contribution à la réussite de cet événement.

DIVINEO en partenariat avec la School of Wine & Spirits Business

La marque a établi un partenariat solide avec la School of Wine & Spirits Business de BSB depuis trois ans. Cette collaboration vise à préparer les étudiants à intégrer le marché du travail tout en offrant à DIVINEO une source d'inspiration et d'innovation provenant de la jeune génération. Le programme de mentorat couvre divers domaines tels que le marketing, le commerce, la finance et la gestion du club, offrant aux étudiants une immersion pratique dans l'industrie viticole et des opportunités de développement professionnel. En retour, la marque bénéficie de nouvelles idées et perspectives, alimentant son innovation et sa compétitivité sur le marché. Ce partenariat illustre la symbiose entre le monde académique et l'industrie, où l'échange de connaissances profite à toutes les parties.

DIVINEO, l'harmonie de vins créés à quatre mains

DIVINEO incarne l'union harmonieuse de deux terroirs viticoles d'exception : le Languedoc et la Bourgogne. Cette alliance novatrice entre ces régions renommées représente bien plus qu'une simple association de vignobles et de techniques de vinification. C'est l'histoire d'une rencontre entre des traditions séculaires et une approche moderne de la viticulture.

Les racines profondes de DIVINEO dans le terroir de Saint-Mamert-du-Gard, au cœur du Languedoc, offrent une base solide où s'épanouissent des vignes cultivées selon les principes rigoureux de l'agroforesterie et de l'agriculture biologique. Cette approche respectueuse de l'environnement témoigne d'un engagement authentique envers la nature et la durabilité, reflétant les valeurs profondes de l'équipe passionnée derrière DIVINEO.

Le processus de vinification méticuleusement orchestré en Bourgogne, berceau de l'excellence vinicole, apporte une touche d'élégance et de sophistication aux cuvées DIVINEO. Guidés par un héritage viticole riche et une quête constante de qualité, les vignerons de DIVINEO marient tradition et innovation pour créer des vins d'une finesse incomparable.