Loupian - Aire Marine Protégée de la lagune de Thau : L'exposition participative itinérante du SMBT fait une halte à Loupian

Aire Marine Protégée de la lagune de Thau : L’exposition participative itinérante du SMBT fait une halte à Loupian

Du 23 au 25 mai prochain, la Médiathèque de Loupian accueille l'exposition participative itinérante dédiée à l’Aire Marine Protégée de la lagune de Thau réalisée par le Syndicat mixte du bassin de Thau. Les jeudi 23 et vendredi 24 mai de 9h30 à 17h seront réservés aux scolaires. Le samedi 25 mai de 10h à 12h sera ouvert à tous les publics. L'occasion pour le jeune public et tous les visiteurs de découvrir un environnement naturel remarquable.



L'entrée est libre & gratuite.

Le Syndicat mixte du bassin de Thau a lancé en 2023 une exposition participative itinérante « Aire Marine Protégée » visant à montrer à tous les publics la richesse de l’environnement naturel remarquable de la lagune de Thau, désormais intégré au réseau des AMP.

L’exposition s’est installée pour la première fois à Mèze en mai 2023 dans le château Girard. Depuis, elle voyage sur tout le territoire de Thau. Pour sa prochaine halte, le SMBT accueille les scolaires et le grand public à la Médiathèque de Loupian.

Qu'est-ce que l'Aire Marine Protégée de la lagune de Thau ?

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit une aire marine protégée comme un « espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ».

La France à travers sa Stratégie nationale pour les aires protégées 2030, adoptée en 2021, a repris cette définition. Pour préserver la biodiversité marine et les services rendus par les océans, elle a choisi de mener une politique volontariste de création et de gestion d’Aires Marines Protégées.

Depuis le 1er janvier 2023, la loi 3DS a redéfini la

gouvernance du réseau Natura 2000 en France avec les Régions comme chefs de file. Le concept de site Natura 2000 « mixte » (marin et terrestre) a été introduit. Les sites majoritairement couverts par des habitats marins (une lagune par exemple) ont été ciblés. Le site Natura 2000 de Thau a donc depuis rejoint le réseau des « Aires Marines Protégées » françaises.

D’une superficie d’environ 7 500 hectares et d’une profondeur moyenne de 5 mètres, c’est la plus importante lagune d’Occitanie. Elle abrite une biodiversité exceptionnelle et accueille de nombreuses activités : pêche, conchyliculture, thermalisme, nautisme...

Les actions de gestion de ce patrimoine menées par le SMBT depuis une dizaine d’années ont porté sur le suivi et la préservation des herbiers sous- marins, les populations de Grande nacre mais également sur le suivi et l’organisation de secteurs de tranquillité pour de nombreux oiseaux littoraux qui se reproduisent sur ce territoire (lido de Sète à Marseillan, tocs de Thau).

Des supports decommunication ou actions de sensibilisation envers tous les publics ont été mis en oeuvre la (campagne « A la découverte des herbiers de Thau", le site internet www.thaunature.fr, des panneaux de sensibilisation le long du sentier du littoral...).

Ces actions très souvent collectives ont impliqué de nombreux partenaires. Merci à eux ! Cette reconnaissance d’Aire Marine Protégée permet d’engager de nouvelles collaborations et de nouveaux projets, en se connectant au réseau mondial des AMP. Des liens sont à tisser notamment avec les sites voisins, comme la Côte Agathoise. Le Syndicat mixte du bassin de Thau est désormais gestionnaire de l’Aire Marine Protégée.

L'exposition "Aire Marine Protégée de la lagune de Thau" en détails

Afin de célébrer l’évènement, le Syndicat mixte du bassin de Thau a élaboré une exposition participative itinérante. L'objectif étant de montrer aux visiteurs la richesse de cet environnement naturel remarquable et de ses métiers traditionnels, les faire contribuer afin d’enrichir le contenu de l’exposition.

L'exposition a été inaugurée en juin 2023 à Mèze à l’occasion de la Fête de la nature lors de l’évènement « Le Temps de l’Étang » à l'étage du Château de Girard en présence d’Yves Michel, Président du SMBT, Thierry Baëza, Maire de Mèze et de Josian Ribes, Délégué à la participation citoyenne, à la sensibilisation à l’environnement et à la préservation de la biodiversité à Sète Agglopôle Méditerranée. Les habitants du territoire ont été invités à venir enrichir l'exposition avec des photos, des vidéos, des témoignages, des poèmes et peintures, œuvres et tout autre artefact artistique ou objet.

Le SMBT a proposé pour son lancement officiel un cycle de conférences ayant pour but d’éclairer le public sur l’éventail des politiques publiques dédiées au développement et à la préservation de cet espace naturel, atypique et unique ("La lagune de Thau, étang nourricier et patrimoine alimentaire", "L'Etang de Thau, source d'inspiration et d'innovation" et "L'Aire Marine Protégée de la lagune de Thau : la reconnaissance d'une biodiversité exceptionnelle").

Par la suite, l’exposition s’est installée en septembre 2023 à Bouzigues dans l’espace Fringadelle et à Marseillan à la Maison Noilly Prat en mars 2024.

Prochaine halte à Loupian dans la Médiathèque du 23 au 25 mai. Les jeudi 23 et vendredi 24 mai de 9h30 à 17h seront réservés aux scolaires. Le samedi 25 mai de 10h à 12h sera ouvert à tous les publics (au 100 allée Trencavel - entrée gratuite).

Cette exposition s’inscrit pleinement dans la prise de conscience qui doit être la nôtre face à l'urgence de préserver la biodiversité de notre milieu et de bâtir de nouveaux liens avec les activités humaines (conchyliculture, pèche, activités touristiques, sports d’eau, sorties de découverte et de plein air, etc.).

L'exposition se déploie sous la forme d'une fresque qui immerge le public au cœur de l'Aire Marine Protégée, l'invitant à découvrir ou à redécouvrir sa faune et sa flore, les activités humaines présentes, via un parcours de découverte participative.

Les personnes qui s’engagent dans ce parcours initiatique peuvent découvrir la faune et la flore de la lagune de Thau, approfondir leur connaissance et contribuer au travers :