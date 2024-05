Lozère - Festival Mordorfest 2024 à la cascade du Déroc à Nasbinals

RENDEZ-VOUS VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 AOÛT À LA CASCADE DU DÉROC À NASBINALS (48)

Pour un festival mettant les musiques indépendantes à l’honneur pendant deux jours dans un lieu sublime !

> Deux soirées de concerts

> Un samedi après-midi avec des animations et autres surprises

> Plus de 20 groupes / artistes sur le weekend

> Une programmation toujours aussi éclectique

> Un cadre magnifique et dépaysant sur l’Aubrac au-dessus de la Cascade du Déroc

> Deux scènes couvertes sous deux chapiteaux

> Des stands de disquaires, d'artistes et de créateurs

> Un bar avec bières artisanales, vin, soft

> Des foodtrucks pour contenter tout type d’appétit (carnivore, vegan, patativore, etc)

> Une ambiance à la cool et à la fête, dans la bonne humeur et la bienveillance

> Grand parking et camping sur place

Avec les artistes : BRH - TREEHORN - FERAL - CESAR PALACE - DON VITO - FILLETTE - BARATRO - GRRZZZ - YASS - SDF CLAN - ASK YOUR MOM - FANTOME JOSEPHA - DEAN WALLACE - TORU - IO MONADE STANCA - KILL THE TRILL - STUNTMAN - UZEDA - YOUFF - DUFLAN DUFLAN

Toutes les infos sur https://mordorfest.fr/