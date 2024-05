Aigues Mortes - Escale festive au port maritime de plaisance intercommunal le 25 Mai

Le port maritime de plaisance intercommunal est en fête le samedi 25 mai et lance ainsi sa saison estivale sur un mode joyeux et convivial. Le rendez-vous est donné à 9h, quai des croisades à Aigues-Mortes, face à la capitainerie.

Niché au cœur du Grand Site de France de la Camargue Gardoise, le port maritime d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi est particulièrement apprécié des plaisanciers, qui sont près de 5000 à y faire escale chaque année. La matinée du 25 est l’occasion pour la Communauté de communes, de réunir plaisanciers, habitants du territoire et touristes autour des thèmes du vivre ensemble et du développement durable.

Un programme pluriel

Cet événement se tient dans le cadre de « Canal en fête », organisé par VNF et du « Joli mois de l’Europe » proposé par le PETR Vidourle Camargue. De nombreux partenaires institutionnels, économiques et associatifs ont répondu à l’invitation. Les stands et les animations proposées promeuvent le tourisme durable, les mobilités douces, le sport, la préservation du patrimoine et le vivre ensemble. Le programme est riche et varié, avec des balades, une course pédestre, des expositions, des dégustations de produits locaux, un café débat et même la possibilité de monter à bord d’un mourre de porc ! Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Renseignements auprès de Julie Drogrez : 06 73 70 83 45 ou j.drogrez@terredemargue.fr