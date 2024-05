Lozère - KILLT, Ki Lira Le Texte? Les Règles du jeu

Vivez une expérience théâtrale inédite et immersive avec ce spectacle théâtral et plastique, qui transmet le plaisir des mots, le désir de lire, l'envie de s'exprimer et l'importance de s'engager. D’une activité silencieuse et solitaire, la lecture devient ici une expérience collective et ludique !

Conçu par Olivier Letellier, KiLLT, abréviation de "Ki lira Le Texte ?", c'est une immersion dans l'univers envoûtant des mots, une célébration de la lecture sous toutes ses formes.

Imaginez-vous déambuler dans un parcours énigmatique, guidé par deux talentueux comédiens. Au détour des chemins, vous découvrirez des supports de texte à déchiffrer, dévoilant ainsi une histoire captivante où vous serez tour à tour spectateur et acteur. Vous vous fondrez dans la peau de personnages attachants, comme Oldo et Nama, deux jeunes héros en quête d'espoir dans un monde troublé par la guerre et la misère.

KiLLT transcende les frontières du théâtre traditionnel en mêlant art dramatique avec et arts plastiques. Cette fusion audacieuse crée une expérience multisensorielle où le texte devient vivant, palpable, et où chaque spectateur est invité à participer activement, sans préparation ni répétition préalable. C'est une invitation à désinhiber notre rapport à la lecture et à la prise de parole, sans à aucun moment y être forcé, à redécouvrir le plaisir de jouer avec les mots et de les incarner pleinement.

« Nous sommes convaincus que nous sommes tous capables de prendre plaisir à lire et à jouer, de prendre part spontanément à l’action sans avoir été préparés, sans avoir répété. Il s’agit de désinhiber notre rapport à la lecture comme à la prise de parole, de revivifier le texte théâtral en le mettant en corps, sa raison d’être. »

Oliver Lettelier

A voir les 21 et 22 mai à Ispagnac et les 24 et 25 mai à Langogne.