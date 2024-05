France - Un Diner d'Exception au Prieuré Baumanière, Un 6 mains avec 5 étoiles

Trois Chefs - Cinq Étoiles Michelin Réunies - Pour un Dîner Unique à Six Mains

Le chef étoilé Christophe Chiavola, officiant au Prieuré, s'associe au chef triple étoilé Glenn Viel et au chef étoiléGregory Mirer le temps d’une soirée mémorable.

C’est l’histoire de 3 chefs qui, sous le signe de l’amitié et des étoiles, vous proposent une soirée exceptionnelle au Prieuré au cœur de Villeneuve les Avignon. Venez vivre un voyage sensoriel unique et découvrir les plats concoctés par ces 3 chefs. Une cuisine d’instinct, surprenante, inspirée par la nature, épurée, aux multiples saveurs de Provence et d’ailleurs qui fait la part belle au produit : « Dans le ventre d’un calalard » par Glenn Viel, « Le petit bateau, rapide mais pas trop » par Christophe Chiavola, « de la terre à la plume » par Gregory Mirer... Laissez-vous embarquer et vivez une parenthèse gastronomique dans un cadre enchanteur.

Menu Six Mains - Cinq Plats avec Accords Mets & Vins - 380 € - Mercredi 22 Mai - Places Limitées

Réservation uniquement par téléphone : 04 90 15 90 15. Pour suivre les créations du Chef Christophe Chiavola et du Prieuré, restez connecté !

Les Chefs : Maîtres de la Gastronomie au Prieuré Baumanière

Christophe Chiavola : L'Artisan des Saveurs Méditerranéennes

En tant que chef étoilé et figure emblématique du Prieuré Baumanière, Christophe Chiavola incarne l'essence même de la cuisine méditerranéenne. Avec une carrière jalonnée de succès et une passion inébranlable pour les produits locaux, Chiavola émerveille les convives avec sa cuisine raffinée et authentique. Ses plats, inspirés par les traditions culinaires provençales, sont un hommage à la richesse des saveurs de la région.

Glenn Viel : La Révélation Gastronomique

Triple étoilé au guide Michelin, Glenn Viel est une force créative incontestable de la scène gastronomique française. Son approche audacieuse de la cuisine, combinant technique et innovation, lui a valu une reconnaissance mondiale. À travers ses plats, Viel célèbre la nature et met en lumière les produits locaux avec une finesse et une élégance incomparables.

Gregory Mirer : Le Virtuose des Saveurs Terrestres

Chef étoilé talentueux et inventif, Gregory Mirer excelle dans l'art de fusionner les saveurs terrestres pour créer des expériences gustatives uniques. Sa cuisine, marquée par une créativité sans bornes et une maîtrise technique impressionnante, transporte les convives dans un voyage culinaire où les ingrédients sont les héros. Mirer est un véritable artisan de la gastronomie, captivant les palais avec chaque plat qu'il présente.

Ensemble, ces trois chefs talentueux fusionnent leur expertise et leur passion pour offrir une expérience gastronomique inoubliable au Prieuré Baumanière. À travers une collaboration harmonieuse, ils élèvent la cuisine à de nouveaux sommets, invitant les convives à savourer l'excellence culinaire dans un cadre enchanteur.

Le Prieuré Baumanière

Hôtel***** Relais & Châteaux- Restaurant 1 étoile Michelin. 7 Place du Chapitre - 30 400 Villeneuve-lès-Avignon. Tél. : +33 (0)4 90 15 90 15 - Fax : +33 (0)4 90 25 45 39. www.leprieure.com