ASSIGNAN - Stéphan Paroche et Justine Viano, désignés Grands de Demain 2024 par le Gault&Millau !

Stéphan Paroche et Justine Viano : les nouveaux Grands de Demain selon Gault&Millau

Dans le prestigieux univers de la gastronomie, la reconnaissance est un honneur rare, une étoile qui brille au firmament des talents culinaires. Cette année, lors du Gault&Millau Tour Occitanie 2024, deux étoiles montantes ont été couronnées du titre tant convoité de Grands de Demain : Stéphan Paroche et Justine Viano, les brillants chefs de La Table de Castigno, située au cœur du Château et Village Castigno à Assignan.

Depuis son ouverture, La Table de Castigno a suscité l'admiration des fins gourmets et des critiques gastronomiques les plus exigeants. Dans ce cadre enchanteur où se mêlent l'authenticité des vieilles pierres et la modernité des saveurs, Stéphan Paroche et Justine Viano ont su insuffler une âme unique à leur cuisine. Leur alliance subtile entre tradition et innovation, leur amour pour les produits du terroir et leur créativité sans limite font de leur restaurant une destination incontournable pour les amateurs de haute gastronomie.

Stéphan Paroche, en véritable chef d'orchestre, dirige avec maestria sa brigade en cuisine. Son parcours atypique, marqué par des expériences auprès des plus grands chefs étoilés, a forgé son talent et sa vision de la gastronomie. Passionné par les produits locaux et les recettes traditionnelles revisitées, il insuffle à chacun de ses plats une touche d'audace et d'émotion qui séduit les palais les plus exigeants.

Justine Viano, complice et muse de Stéphan, excelle quant à elle dans l'art de sublimer les desserts. Sa créativité débordante et sa finesse dans l'association des saveurs transforment chaque bouchée en une expérience sensorielle inoubliable. Formée auprès des meilleurs pâtissiers, elle apporte une touche de délicatesse et de poésie à la gastronomie audacieuse de La Table de Castigno.

Leur alliance culinaire est un mariage harmonieux entre passion et excellence, audace et tradition. Ensemble, ils ont su conquérir les palais les plus exigeants et faire rayonner la gastronomie occitane bien au-delà des frontières de la région. Leur titre de Grands de Demain décerné par Gault&Millau vient couronner des années d'efforts, de créativité et de passion, et confirme leur place parmi les talents les plus prometteurs de la scène gastronomique française.

Au Château et Village Castigno, Stéphan Paroche et Justine Viano continueront d'écrire avec audace et passion les pages de leur histoire gastronomique, offrant à leurs convives des moments d'exception et des émotions gustatives uniques. Leur cuisine, véritable ode à la convivialité et à la générosité, est une invitation au voyage des sens, une promesse de découvertes et de plaisirs renouvelés à chaque assiette.