SAINT GILLES - Concert Las Migas à Saint-Gilles le 24 Mai

Avec un Latin Grammy du meilleur album Flamenco 2022 « LIBRES » et un prix de la Musica Independiente (MIN) pour leur précédent album « CUATRO », Las Migas est l’un des groupes les plus en vogue de la scène flamenca internationale. Après une tournée mondiale intense à travers l’Europe, les États-Unis et l’Amérique latine, Las Migas reviennent plus fortes que jamais pour présenter leur nouvel album « LIBRES », produit par Marta Robles.



C’est leur œuvre la plus brillante, la plus heureuse et la plus risquée, qui montre le côté le plus déchirant de l’amour et de la vie, un hommage à la force des femmes, à la nature, à la liberté.



Des thèmes avec des clins d’œil à de nouveaux styles tels que la country, la pop américaine et la musique urbaine, toujours basés sur le flamenco et la musique espagnole qui les caractérisent et leur donnent un cachet unique.