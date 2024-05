Lattes - Le soft Festival : 1er festival consacré aux boissons sans alccol

Le Soft Festival est le 1er festival consacré aux boissons sans alccol , il aura lieu les 1 ET 2 juin au Mas de Couran à Lattes

Cette année l'événement est consacré cette fois à la tendance NO LOW autrement dit les boissons sans alcool (No) et/ou faiblement alcoolisées (Low).

Au prgramme

- 1 SALON Près de 40 exposants faisant déguster leurs produits

- EXPOSITION STREET ART Exposition artiste street art supervisé par Pamélito artiste local

- NO LOW BAR Une carte spéciale cocktails Sans alcool & Low ABV

- ESPACE KIDS Initiation pilotage mini Drone / parcours mini drone Initiation Street art

- COCKTAIL CONTEST No Low L’APEROW No Low No Low

- BRUNCH DJ Jeanba & Tibo - Carte spéciale No/Low (Payant)

- Animation DJ & Carte spéciale No/Low



Infos

Entrée gratuite sur inscription.



Ouvert à tous, les flexi-buveurs qui souhaitent boire moins mais mieux et tout simplement maîtriser leur consomation, ou les familles soucieuses de leur bien être et voulant découvrir des produits sains à leurs enfants,



Lieu : Chemin de Soriech, 34970 LATTES

Un cadre d’exception pour un festival dédié aux particuliers et aux professionnels.

Constat

Ces dernière années ont vu apparaître un changement dans les modes de consommation ! Celui des consommateurs “modérés & curieux” se tournant vers la consommation de boissons faiblement voire non-alcoolisées. Ces buveurs occasionnels ne cherchent pas nécessairement

à éliminer complètement l'alcool de leur vie, mais plutôt à diversifier leurs expériences gustatives avec des boissons faibles en alcool et enrichies de saveurs innovantes.

75% DE CONSOMMATEURS DE BOISSONS SANS ALCOOL CONSOMMENT AUSSI DE L’ALCOOL,

23% DES 18-25 ANS NE CONSOMMENT PAS D'ALCOOL.



Ces chiffres ne sont pas seulement un indicateur de la montée de la sobriété, mais aussi le reflet d'une prise de conscience plus large sur la santé et le bien-être, particulièrement chez les jeunes générations. Une approche plus réfléchie et intentionnelle de la consommation, où la santé et

l’image que l’on renvoie de soi priment surle simple plaisir éphémère.