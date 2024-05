Toulouse - ANCTour : "Le salon des solutions" le 11 juin prochain au Centre de Conventions & Congrès de Toulouse Métropole (MEETT).

L’Agence nationale de la cohésion des territoires organise le premier ANCTour régional. Gratuit et ouvert à l’ensemble des acteurs des territoires, l’évènement a lieu le 11 juin prochain au Centre de Conventions & Congrès de Toulouse Métropole (MEETT).

Ce véritable « salon des solutions » vise à faire découvrir l’étendue des services, programmes et dispositifs proposés par l’ANCT et ses partenaires, et à amener les acteurs à s’en saisir au profit du rayonnement de leur territoire.

6 villages thématiques seront mis à l’honneur : « Redynamisation commerciale et artisanale » ; « Jeunesse, éducation et sports » ; « Logement et habitat » ; « Culture, patrimoine et tourisme » ; « Développement économique » ; « Accès au numérique et aux services publics », avec comme fil rouge les Transitions.