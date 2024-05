Béziers - Portes ouvertes à l aéro-club Dimanche 19 mai .. et nouveau site internet

"Les nouveautés de l'aéroclub ne se limitent pas qu'à nos avions !

Notre site web lui aussi a été complètement refait.



Plus moderne et plus complet, vous y trouverez toutes nos offres ainsi que de nombreuses informations et actualités comme les portes ouvertes du Dimanche 19 mai prochain !

Merci à Nicolas de l'équipe de communication orchestrée par Sylvain pour ce superbe travail informatique."

https://aerobeziers.com/