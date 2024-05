Bassin de Thau - L'Espace Santé de l'Ile de Thau est ouvert

L’Espace Santé de l’Ile de Thau a ouvert mi-avril. Il est situé au sein du nouveau centre commercial à côté de la pharmacie. La ville a œuvré pour encourager, soutenir et diversifier l’offre médicale dans le quartier prioritaire de l’île de Thau ; quartier qu’elle a engagé dans un réaménagement global au service de ses habitants, de leur qualité de vie et leur sécurité. Les services de la ville, de son CCAS et de l’agglomération y sont mobilisés quotidiennement, au plus proche des habitants. Cette ouverture complète les actions lancées dans le cadre du Contrat local de Santé, initié par François Commeinhes en 2022, qui est un outil porté entre la collectivité et l’Agence Régionale de Santé, et les acteurs locaux, en faveur notamment d’un accès au soin pour tous.

L’équipe de santé :

Ce pôle accueillera :

Les docteurs KACEM, KHELLAF et ANTONIADIS.

Mesdames ROSSI et DELMAS, infirmières

Madame AQUILA, sage-femme

Madame CERVELLO, coordinatrice de la MSP (maison de santé pluriprofessionnelle) de Sète

Trois médecins, deux infirmières et une sage-femme libérales se partagent ainsi des locaux flambant neuf et très lumineux, sur une superficie de 218 m², comprenant 5 salles de consultations, un bureau polyvalent, une grande salle d’attente, 2 WC et points d’eau, une tisanerie pour le personnel.

Mercredi 3 avril avaient lieu la signature des baux et la remise des clefs aux infirmières et à la sage-femme qui sont ravies d’avoir enfin des locaux proches de leur patientèle qui vit dans le quartier depuis des années. « Si nous continuerons à exercer principalement à domicile, disent les infirmières, ces locaux vont nous permettre de pouvoir développer d’autres activités au plus près des patients, comme des prises de sang, des vaccinations ou de petits soins. » Une logique qui va de pair avec le travail qu’elles font déjà en partenariat avec les médecins installés à l’Espace Santé.

La sage-femme, qui tiendra une permanence sur place deux jours par semaine, pense, elle aussi, à sa patientèle avant tout : « avoir un local dans le quartier et plus en centre-ville apporte forcément une offre de soins. Les futures et jeunes mamans peuvent se déplacer plus facilement. »

Rappel du contexte

Le quartier de l’Ile de Thau bénéficie d’un programme de rénovation urbaine de grande envergure. Une quinzaine d’opérations pour un investissement de 24 millions d’euros ont été ou sont en cours de lancement. Un programme d’amplification est en négociation pour un montant prévisionnel de 39 millions d’euros. Après la livraison de la salle de Sports Emergents en 2022, l’extension de la Passerelle, la création du terrain de sport synthétique au droit du stade Llense, l’ouverture de l’Aire Mécanique, la réhabilitation du Sardinal ou encore de La Traine, la salle polyvalente Llense va prochainement ouvrir et l’Ecole Anatole France accueillera toutes les sections pour la rentrée 2024. Un grand chantier a été la construction d’un nouveau centre commercial en 2023, pour ensuite détruire l’ancien centre (1re phase prévue jusqu’au 01/06/2024). A terme, un pôle de services intègrera les services du CCAS / Centre Social, une antenne ‘Politique de la Ville’, les services sociaux du Département (PMI, antenne des solidarités). La Ville et son CCAS s’engagent dans une démarche de labellisation Maison France Service qui s’inscrira naturellement dans ce futur pôle mutualisé.

Plus de 230 000€ TTC investis par la ville

La Ville a investi près de 178 000 euros HT pour les travaux, et plus de 20 500€ TTC dans le matériel d’accueil et des cabinets ainsi que l’aménagement global. Elle offre la gratuité du loyer et des charges dans ce nouvel espace pendant 1 an. Un local est mis à la disposition de vacations médicales ou paramédicales qui souhaiteraient en faire la demande (renseignement auprès du Pôle Relations Humaines et Cohésion Sociale à l’adresse mail suivante : arnaud@ville-sete.fr ou au 04.99.04.70.06.).