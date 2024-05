CLAPIERS - Projection du film "Bizkarsoro" à Clapiers le 1er juin à 17h

L’association Eskualdunak/Maison basque de Montpellier organise le samedi 1er juin 2024 à Clapiers, en collaboration avec l’Amicale des Corses de Montpellier et l’association Occitan à Clapiers - O’C, une rencontre amicale et culturelle autour du long métrage de fiction Bizkarsoro, sorti fin 2023, qui raconte la disparition de la langue basque mais aussi le combat mené pour sa survie sur cinq décennies au XXe siècle.

Le film sera projeté à 17 heures à la salle de cinéma Jean Malige - Espace culturel Jean Penso, à Clapiers.

Tarif : 5 € – gratuit pour les étudiants.

La projection sera suivie d’un échange avec des représentants de l’Amicale des Corses de Montpellier et de l’association Occitan à Clapiers - O’C, également confrontés au problème de la préservation et de la transmission de leur propre langue. La rencontre s’achèvera autour du verre de l’amitié.

Bizkarsoro est le nom du village où se passe l’histoire du film. Ce village n’existe pas et pourrait être n’importe quel village du Pays basque. Le film se compose de cinq histoires qui se déroulent entre 1914 et 1982, cinq histoires fictives basées sur des témoignages oraux et des textes écrits, cinq décennies de récit.

Bizkarsoro est le premier long métrage de fiction du réalisateur Josu Martinez, une figure importante du cinéma basque ces dernières années, en particulier dans le documentaire. Il a réalisé neuf projets de longs métrages documentaires, dont huit ont été présentés en avant-première au Festival international du film de Saint-Sébastien. Docteur en histoire du cinéma et licencié en anthropologie culturelle, il est professeur de cinéma à l’Université du Pays basque.

En savoir plus sur Bizkarsoro et voir la bande-annonce du film sur Allociné

À propos de l’association Eskualdunak/Maison basque de Montpellier-Montpelliereko Eskual Etxea

L’association des Basques de Montpellier et de sa région, Eskualdunak, a été créée le 28 novembre 2003. Depuis le 9 mai 2016, elle est officiellement reconnue Maison basque (eskual etxea) par le gouvernement basque. L’objectif d’Eskualdunak-Montpellierreko Eskual Etxea est de faire vivre la culture basque dans la région de Montpellier. Pour ce faire, elle y reproduit tout au long de l’année un petit coin de Pays basque à travers plusieurs activités traditionnelles (danse, jeu de mus, cours de basque, etc.), et plus ponctuellement à l’occasion de diverses manifestations.

Suivre l’actualité de la Maison basque de Montpellier - Montpellierreko Eskual Etxea sur Internet