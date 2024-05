Hérault - Les Petits Protégés, des maillots de bain anti-UV pour protéger toute la famille

Les Petits Protégés, des maillots de bain anti-UV pour protéger toute la famille

Les Petits Protégés ? Une marque héraultaise créée en 2022 par Arnaud Gauthier et implantée à Bessan dans l'Hérault.

Pourquoi, alors que l'été approche à grands pas, il faut s'y intéresser ?



Parce que protéger les enfants du soleil est une priorité pour de plus en plus de parents. Les Petits Protégés permettent de le faire de façon efficace, saine et ultra-pratique.



EFFICACE : Protection UPF50+ garantie

SAINE : Tissus européens, recyclés et sans traitement chimique

PRATIQUE : On enfile le vêtement et on est protégé... Adieu les séances de tartinages de crème solaire phobie pour beaucoup d’enfants !

Le savoir-faire Les Petits Protégés en quelques mots :

Plus de 20 ans d’expérience :

Arnaud Gauthier a en effet racheté l'entreprise Mayoparasol, pionnier de l'anti-UV en France et peut donc s'appuyer sur une longue expérience et une connaissance indispensable de la protection de la peau et des vêtements les plus pratiques et adaptés.

Une conception éco-responsable :

En plus de l’utilisation exclusive de tissus européens, la fabrication est effectuée en Tunisie et pas en Chine ou à l'autre bout du monde. Du 100% made in Méditerranée.

Tout se fait dans un cercle de moins de 1 000 km de diamètre, du design jusqu’à la commercialisation.

Pour conclure, pensez à nous :

Parce que c'est important de soutenir les petites entreprises indépendantes qui travaillent avec conviction face aux géants de l'industrie textile.

Parce que la protection de la peau, des plus jeunes en particulier, est une priorité.

Parce qu’on ne badine pas avec ces sujets.

Et parce qu’on veut le meilleur pour nos enfants.

www.lespetitsproteges.com