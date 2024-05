Pyrénées-Orientales - Dernier Appel : Festival Les Ânes TÊTus ce weekend au Lac du Moulin au Soler.

Les derniers jours pour obtenir vos places pour le Festival Les Ânes TÊTus sont comptés ! Cet événement familial, célébrant la musique et la culture catalane, prendra d'assaut le Lac du Moulin au Soler le samedi 18 et le dimanche 19 mai, de 17h à 1h du matin.

Inspiré par les symboles catalans de l'âne, connu pour sa ténacité, et de la TÊT, le fleuve catalan, ce festival promet une expérience inoubliable. Niché au cœur des Pyrénées Orientales, le lac du Moulin offre un cadre idyllique pour cette célébration musicale.

L'événement mettra en vedette un Line-Up musical éclectique, fusionnant des genres tels que l'Electro-House, le Hip-Hop et le Latino. Des artistes de renom national et international se mêleront aux talents locaux, offrant une expérience musicale dynamique pour tous les goûts.

Le Festival Les Ânes TÊTus est aussi une occasion de soutenir des causes environnementales et sociales. Le festival sensibilisera les participants à des enjeux cruciaux, avec un accent particulier sur la cause animale notamment grâce à son partenariat avec le refuge animalier "Un gîte une gamelle", à qui une partie des bénéfices sera reversée. De plus, les équipes et bénévoles seront mobilisés pour un nettoyage approfondi du site après l'événement, reflétant leur engagement envers la préservation de notre environnement.

Les enfants jusqu'à 14 ans bénéficient d'une entrée gratuite, et une multitude d'activités ludiques, telles que des structures gonflables, des jeux en bois géants et de l'accrobranche, garantissent le divertissement de toute la famille.

Billetterie : https://lesanestetus.fr/billetterie/