Nimes - Concert des Déca Lait à l'occasion des 20 ans d'Habitat et Humanisme Gard

Concert des Déca Lait à l’occasion des 20 ans d’Habitat et Humanisme Gard

Mardi 14 mai 2024 à 14h00

73 chemin du bois de Mitteau • 30000 Nîmes

Cette année, Habitat et Humanisme Gard fête ses 20 ans d’action en faveur du logement et de l’insertion des plus démunis. Pour marquer cet anniversaire, l'association organise un concert le mardi 14 mai à 14h00 mettant en scène le groupe vocal Déca Lait, résidents de la pension de famille La Margeride.

Concert de la formation vocale Déca Lait

Suite au succès de leur récente exposition de peinture, la pension de famille « La Margeride » est fière de présenter son groupe vocal, Déca Lait. Composé de résidents de la pension de famille, ce groupe incarne l’esprit d’inclusion et de création de liens d’Habitat et Humanisme.

Sous la direction de deux professeures aux univers musicaux complémentaires, le groupe offre un répertoire varié, parfois décalé, alliant énergie, générosité et simplicité. Ce concert illustre parfaitement l'essence de l'association : développer le pouvoir d’agir, favoriser le lien social et créer des moments de partage et de convivialité.

La pension de famille « La Margeride » : un lieu d’accueil et de reconstruction

La pension de famille « La Margeride » est un véritable refuge au cœur de Nîmes. Elle accueille 23 personnes isolées en difficulté et offre un lieu où les personnes peuvent se reconstruire, notamment grâce au soutien du collectif et un accompagnement de proximité.

Ouverte sur son quartier, la pension de famille encourage la participation des résidents à des activités de proximité, favorisant ainsi leur intégration sociale. Cette ouverture permet aux résidents de « La Margeride » de redevenir acteurs de leur vie et citoyens pleinement insérés dans la cité.

A propos d’Habitat et Humanisme

Depuis 39 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action.

Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :

de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources,

de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés »,

de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.

Aujourd’hui, Habitat et Humanisme agit partout en France à travers ses 59 associations territoriales, 2 500 salariés et 6 000 bénévoles qui œuvrent au quotidien en faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté. C’est ainsi qu’en 2023, plus de 1 800 nouvelles familles en difficulté ont pu accéder à un logement et retrouver le chemin de l’insertion. www.habitat-humanisme.org

A propos d’Habitat et Humanisme Gard

Située à Nîmes, l’association Habitat et Humanisme agit depuis 2004 dans le Gard.

Elle dispose d’un parc de 280 logements acquis en propre ou mobilisés auprès de propriétaires privés, et de 3 pensions de famille « La Capitelle » à Vergèze, « Lou Récantou » à Marguerittes et « La Margeride » à Nîmes, auxquels s’ajoutent deux habitats inclusifs « Le patio des Hirondelle »s à Nîmes et « l’Oustalet » à Vergèze. Ces résidences accueillent des personnes isolées en grandes difficultés. Aujourd’hui, Habitat et Humanisme Gard loge près de 400 personnes sur le département dans des habitats adaptés aux différentes formes de précarité.