Palavas-les-Flots - Exposition // Les étudiants de l'ESMA sur les pontons de Palavas-les-Flots

Les étudiants de l’ESMA en Mastère Design d’Espace, ont travaillé sur la requalification des pontons des pêcheurs sur les quais Georges Clémenceau et Paul Cunq de Palavas. Ils ont été amenés à réfléchir sur le territoire palavasien, sur la spécificité locale tout en portant une attention particulière à la dimension technique. Du 13 au 17 mai, le public pourra découvrir les travaux des étudiants exposés à l’office du tourisme de Palavas-les-Flots.

Aménager pour valoriser

Les pontons de ces pêcheurs ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des étudiants de l’ESMA, chargés d’un programme qui consistait à faire des propositions d’aménagement de pontons et de points de vente fonctionnels valorisant pour l’activité de pêche et plus largement pour la ville.

« En matière de démarche pédagogique, le sujet aborde la question de la spécificité locale tout en portant une attention particulière à la dimension technique. L’objectif principal est la professionnalisation de la démarche de projet en termes de fonctionnalité, de technique et d’esthétique tout en donnant un sens profond à la démarche », explique Johanna Baticle, enseignante qui accompagnait les élèves sur ce projet en compagnie de ses collègues Nicolas Roche, Thibaut Miossec et Marie Bastide.

Dans un premier temps les étudiants ont donc mené une étude de site en groupe : en observant les spécificités locales (cultures, paysage, histoire, géographie, ressources et risques, zones naturelles, faune, flore et climat, activités et patrimoine, documents règlementaires, cadastre, PLU, domaine maritime…).

Une immersion dans le monde professionnel

Les étudiants du Cycle Professionnel Architecture d’Intérieur, année de spécialisation, se sont investis individuellement du projet exigeant car localisé sur un site d’une authenticité rare avec la nécessité d’apporter un plus sans dénaturer les spécificités palavasiennes. L’échelle et la nature du projet ont permis d’aborder la question du faire, avec une approche des techniques de mise en œuvre renforcée par l’intervention d’un ingénieur et des attentes précises en termes de définition et de description.

In fine, une restitution des travaux avec les pêcheurs et les élus ont permis un échange sur ces projets qui, même s’ils sont fictifs, restent prospectifs.

L’exposition des travaux des étudiants de l’ESMA a eu lieu à l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots au début du mois d’avril proposant ainsi une finalité valorisante.