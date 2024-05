Albi - Voltalis déploie son thermostat connecté gratuit au sein de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Voltalis déploie son thermostat connecté gratuit au sein de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois

Albi, le 13 mai 2024 – A partir d’aujourd’hui, plus de 15000 foyers et locaux professionnels éligibles à ce dispositif gratuit auront l’opportunité de réduire facilement leur consommation d’électricité de 15% et de contribuer activement à la transition énergétique.

Voltalis propose aux habitants éligibles de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois de diminuer leur consommation électrique via un pilotage intelligent de leurs radiateurs.

Un thermostat connecté pour tous les habitants chauffés à l’électrique

Le déploiement s’opère à Albi, Saint-Juéry et Lescure-d’Albigeois. Tous les occupants d'un foyer ou d'un local professionnel chauffé à l'électrique sont éligibles à l’installation du dispositif Voltalis qui leur permettra de réaliser jusqu’à 15% d’économies d’énergie.

Le thermostat connecté agit également en faveur de l’environnement en réduisant jusqu’à 70% les émissions CO2 des logements ou locaux équipés. Voltalis participera ainsi aux objectifs de l’agglomération de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique des habitants.

Qu'est-ce que le thermostat connecté Voltalis ?

Le thermostat connecté Voltalis est un dispositif reconnu par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français et sans abonnement. La société l’installe gratuitement sur les radiateurs du logement ou du local professionnel.

Grâce à l’application web et mobile MyVoltalis, l’adhérent peut définir une température pièce par pièce et programmer ses radiateurs en fonction de ses habitudes. Il a aussi accès au suivi de ses consommations électriques par catégorie (chauffage, eau-chaude, gros électroménager, multimédia…) pour lui permettre d’optimiser leur utilisation. L'adhérent bénéficie également d’alertes et de conseils pour dépenser moins et réduire simplement son impact.

Parallèlement, la solution joue un rôle actif dans la sécurité de l'approvisionnement électrique des Français. Lors de pics de demande, en particulier pendant les périodes hivernales, Voltalis peut brièvement réduire la consommation des appareils connectés, sans pour autant impacter le confort des utilisateurs.

Cette solution vertueuse, déjà déployée dans plus de 200 000 foyers et entreprises en France et en Europe, contribue à réduire la consommation électrique nationale aux moments opportuns, limitant ainsi le recours à des centrales thermiques polluantes fonctionnant au gaz, au fioul ou au charbon. Elle participe à la réduction des risques de délestages ou de coupures sur le réseau.

Comment en bénéficier ?

Les propriétaires comme les locataires peuvent bénéficier de ce dispositif innovant.

Des conseillers Voltalis viendront à leur rencontre pour présenter le thermostat connecté et proposer un rendez-vous d’installation.

Il est d’ores et déjà possible de solliciter l’installation de ce dispositif en contactant Voltalis au 05 40 25 69 96 ou par mail: contact@voltalis.com. Un rendez-vous est fixé dans les 2 semaines avec un technicien Voltalis agréé. Il faut compter en moyenne 2h30 pour un logement comptant 5 radiateurs.

À propos de Voltalis:

Née en 2006, Voltalis est leader du pilotage intelligent de la consommation électrique résidentielle et tertiaire en Europe. Son thermostat connecté gratuit permet à plus de 200 000 foyers et professionnels chauffés à l’électrique de réaliser jusqu’à 15% d’économies d’énergie, de réduire leurs émissions de CO2 jusqu’à 70% et de participer à la sécurité du réseau électrique. Regroupant 350 collaborateurs, Voltalis déploie son dispositif de sobriété énergétique directement auprès des consommateurs, notamment via des partenariats avec les collectivités territoriales, des acteurs du logement social, de la distribution et du tertiaire. Soutenue par Meridiam, société à mission labellisée B Corp, Voltalis accélère son activité en France et à l’international pour anticiper l’électrification des usages et équiper 3 millions de logements d’ici 2030. Voltalis est labellisée Solar Impulse.

En savoir plus sur www.voltalis.com.