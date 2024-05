Hérault - PVS fête les 40 ans de service de Sylvie Julian

L’Association Présence Verte Services, en action depuis près de 60 ans sur le département de l’Hérault, propose des métiers variés basés sur l’Humain. C’est grâce à l’implication de ses salariés au quotidien que les administrés nizaçois et héraultais peuvent rester chez eux dans les meilleures conditions. Pour cela, tout au long de l’année, cette association d’aide à la personne recrute des nouveaux collaborateurs au plus proche du domicile des personnes accompagnées.

Présence Verte Services compte ainsi près de 1 250 salariés, dont 43% ont plus de 10 ans d’ancienneté. D’ailleurs, l’Association récompense la fidélité de ses salariés par le versement d’une prime dont le barème a récemment été complété avec un nouvel échelon pour 40 ans de service.

C'est pourquoi, le jeudi 25 avril entre 15h et 17h, à la salle des rencontres au parc Berthomieu à NIZAS, Sylvie JULIAN, salariée de la structure depuis le 1er décembre 1983 et nizaçoise depuis 1989, a été mise à l’honneur à l’occasion de ses 40 ans de service au sein de l’Association.

Bourguignonne d’origine, Sylvie JULIAN s’installe dans l’Hérault en 1983, et bénéficie rapidement du réseau du village. En effet elle se voit proposer un contrat de 15 heures par mois, grâce à une voisine engagée dans l'association, pour intervenir chez une dame près de chez elle en tant qu'aide à domicile. Elle prit rapidement ses marques dans ce métier, et travaillant dans son village, elle avait l’impression d’être la petite-fille de toutes ces « grands-mères » dont elle s’occupait. Pour elle, le plus de ce métier est sans hésitation, le contact humain et les relations qui s’y créent : « Lorsqu’on intervient 15-20 ans chez un bénéficiaire, on fait partie des meubles et on créé des liens d’amitié » nous dit-elle. Mme Julian a toujours fait preuve d’une grande implication dans l’accompagnement des bénéficiaires. Depuis toujours, elle a l’impression d’être appréciée par les personnes chez lesquelles elle intervient. Toujours disponible, quel que soit le besoin, elle s’investit pleinement dans ses missions, en devenant un relai essentiel pour les enfants des bénéficiaires. Au final, c’est comme si elle faisait partie de la famille.

Le maire de Nizas a souligné l’aspect « hors normes » de l’évènement et le dynamisme de l’Association qui propose des activités diverses et complémentaires dans le champ des Services à la personne. Il a remercié Mme Julian pour son implication remarquable au service des administrés nizaçois.

Clément BAREAU, le Directeur Général de PVS a trouvé le parcours de cette salariée, qui accompagne notamment la doyenne du village qui a 104 ans, « inspirant et réjouissant ». Sa carrière exemplaire illustre la force du modèle associatif, qui grâce à l’implication de ses salariés, permet à l’Association d’être toujours présente près de 60 ans après sa création.

Enfin, Thierry PAVARD, responsable de l’Agence d’Agde a remis son diplôme et sa prime à Mme Julian avant de partager tous ensemble le verre de l’amitié.