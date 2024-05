Europe - Pour un droit de priorité aux résidents des zones tendues pour l'acquisition du logement principal

C’est l’une des propositions fortes de la Coalition Progressiste candidate aux élections européennes, sous l’intitulé ETÉ, Europe-Territoires-Ecologie.

la Coalition Progressiste propose d’expérimenter cette mesure forte et audacieuse par la reconnaissance d’un statut de résident en zone tendue donnant priorité sur les ventes immobilières pour l’acquisition de son domicile principal.

Rareté et cherté des matériaux comme le niveau des taux bancaires sont parmi les principales causes de la cherté des logements dans les métropoles européennes.

Des sujets auxquels l’Europe peut et doit répondre. Cette crise du logement, c’est une flambée des prix dans les zones tendues, principalement dans les métropoles où la spéculation immobilière surfe sur la rareté. Pourtant, se loger est le moindre des droits. Pousser chacun à travailler dans les métropoles mais à vivre loin est une injustice de plus ! Cette problématique est présente partout en Europe. Il y a urgence à agir.

Urgence à garantir des logements dignes et faire de la rénovation énergétique le cœur de notre action. C’est une Europe au côté des collectivités pour lutter contre les îlots de chaleur et réinventer notre urbanisme. C’est aussi prendre acte que la construction est aujourd’hui en souffrance.

Urgence à fixer des normes pour les bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle concernant tous les nouveaux bâtiments de l'UE d'ici 2030. Elles seront associées à l’objectif de zéro émission nette pour tous les bâtiments, dont le parc immobilier existant, d'ici 2035. Une telle mue nous permettra à la fois de réduire les émissions liées aux bâtiments et d’alléger les factures énergétiques pesant sur les plus précaires.

La liste de la Coalition Progressiste est conduite par Guillaume Lacroix, président du Parti Radical de Gauche. Elle rassemble des acteurs de la société civile ainsi que des membres de ses 7 partis fondateurs.

Elle aspire à développer en Europe une société plus écologique, solidaire, sociale et inclusive afin d’avancer vers un monde meilleur, plus juste et plus humain conscient des limites de la planète et toujours respectueux de la diversité humaine.

Ses 7 partis fondateurs :