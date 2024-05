Bassin de Thau - Le périmètre des tocs de Thau balisé en attendant l'installation des premières colonies d'oiseaux.

TOCS DE THAU

Malgré un printemps capricieux, la saison de reproduction des oiseaux littoraux est lancée ! Comme chaque année la partie centrale des #tocs de #Thau fait l’objet de toutes les attentions et le périmètre de quiétude vient d’être balisé en attendant l’installation des premières colonies d’oiseaux.

NOUVEAU ! La zone sensible est identifiée cette année par cinq bouées oranges installées par le SMBT et ses partenaires CENOccitanie et Sète agglopôle accompagnés par la Brigade Bleu.



Les bouées sont disposées tous les kilomètres, associées à des panneaux d’informations.



Un nouveau dispositif qui devrait être plus visuel !

Il est impératif de rester à distance de ce secteur durant la période sensible (jusque fin août).

Afin de protéger les futurs #poussins, un arrêté d’interdiction de la #navigation et d’#accostage sur la zone centrale des Tocs sera bientôt disponible.

A noter que ces #larolimicoles sont des espèces protégées car fragiles et menacées à l’échelle de l’Europe et du Réseau Natura 2000. Ils passent l’hiver en Afrique puis rejoignent nos côtes pour s’y reproduire. La réussite de leur reproduction est une étape clé pour la survie de l’espèce à l’échelle de la #Méditerranée.

La #biodiversité est un bien commun fragile qui nous concerne toutes et tous, préservons-là !

Pour suivre l’arrivée des #oiseaux en temps réel sur la façade méditerranéenne, consultez la #MétéodesOiseaux

Pour en savoir plus sur les espèces et espaces naturels de Thau : www.thaunature.fr

Pour connaitre toute les règles de navigation sur Thau : téléchargez l’application gratuite Nav&Co (https://www.life-marha.fr/application_Nav%26Co)