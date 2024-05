Carcassonne - COURSE A OBSTACLES - 4.000 Spartans ont bravé la Spartan Carcassonne

La 6ème édition de la Spartan à Carcassonne a encore une fois réveillé le lac de la Cavayère.

Spartan Race, la course à obstacles de légende était de retour ce samedi à Carcassonne pour une nouvelle édition placée sous le signe de la compétition, du dépassement de soi et de la découverte du « tous les possibles »

Le premier départ a été donné dès 8:00 le matin sur le format Sprint (5km-20 obstacles) avec, alignés sur la ligne de départ, les meilleurs athlètes de la discipline engagés sur les France National Series (ndrl : le championnat français Spartan – ponctué de 3 épreuves au cours de la saison.)

Sans réelle surprise les cadors de la discipline ont survolé le parcours, toujours plus impressionnants de vitesse, d’agilité et de puissance !

L’indétrônable Jérémie Gachet (FRA), habitué des top 3 depuis déjà plusieurs années ne faiblit pas ! Le quadragénaire l’emporte de peu sur la pénalité attribuée à David Labrosse (FRA) qui, bien qu’ayant mené toute la course, échoue sur l’épreuve du lancer de javelot et perd de précieuses minutes sur la boucle de pénalité qu’il doit effectuer. Une réelle sanction à 20 mètres du finish qui l’empêche de franchir le premier la ligne d’arrivée, talonné de 8 secondes par l’italien Manuel Moriconi.

Un peu plus de 10 minutes plus tard, les trois premières féminines ont été accueillies par les applaudissements sur la zone d’arrivée et le mythique fire jump (sauté de feu). Une belle performance pour ces athlètes qui représentent près de 35% des inscrits sur les événements Spartan.

Chez les femmes aussi la hiérarchie reste respectée : la discrète Inès Thevenod-Mottet se place en première position suivie de l’italienne Claudia Bongiovanni et de la française Angélique Chetaneau, elles aussi coutumières des podiums Spartan en Europe.

« La destination Spartan Carcassonne est toujours une belle entrée en matière dans la saison. C’est une course vallonée et très diversifiée avec un tracé très typé trail sur de beaux singles sous-bois et passages dans l’eau et des obstacles dressés dans le lac. » nous confiaient les athlètes sur la ligne d’arrivée. Après la trêve hivernale on se retrouve toujours avec plaisir à Carcassonne !

« BIEN PLUS QU’UNE COURSE, C’EST UNE EXPÉRIENCE »

En parallèle des courses labellisées Pro Champion et catégories d’âge, 3.000 coureurs participaient quant à eux aux courses dites Open : même tracé, mêmes obstacles, mais un arbitrage moins strict, et surtout la possibilité de se faire aider sur les obstacles !

« Spartan c’est bien plus qu’une course ! C’est une expérience ! Après des semaines de préparation on s’élance sur le parcours sans vraiment savoir dans quoi on s’aventure… l’ambiance du SAS de départ nous grise immédiatement et on sent tout de suite l’âme du Spartan monter en nous ! Puis c’est le GO ! On a franchi des obstacles qui me semblaient impossibles. Sur des passages dans l’eau ça piquait un peu, car elle n’était pas très chaude... mais on est tellement fiers de nous ! C’était notre première Spartan, on a testé la SPRINT mais c’est certain que on va revenir sur la SUPER et ses 10km +25 obstacles » nous confient deux Carcassonnaises qui se sont enfin décidées à participer à la Spartan organisée près de chez elles.

RENDEZ-VOUS EN 2025

Destination de lancement de saison à succès, Spartan reviendra en 2025 les 10-11 mai à Carcassonne pour une 7ème édition et avec une nouveauté : un format BEAST (21km – 30 obstacles) qui poussera sûrement une bonne partie des athlètes à réaliser une TRIFECTA sur le week-end (ndrl : participer aux 3 courses Sprint, Super et Beast en 48 heures)

CLASSEMENT SPRINT CARCASSONNE – France NATIONAL SERIES – PRO CHAMPIONSHIP

Homme

Jérémie Gachet FRA 00:37:35

David Labrosse FRA 00:37:55

Manuel Moriconi ITA 00:38:03

Femme

Ines Thevenod-Mottet FRA 00:48:15

Claudia Bongiovanni FRA 00:48:21

Angelique Chetaneau FRA 00:48:27

