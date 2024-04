Montauban - La ferme du Château Grand Chêne (82) ouvre ses portes au public

Dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Équitable et pour la 3ème année consécutive, les labels Bio Équitable en France, BIOPARTENAIRE et l’association FAIRe un Monde Équitable organisent la Journée du Patrimoine Agricole bio et équitable. À cette occasion, la ferme du Château Grand Chêne située à Dunes, dans le Tarn-et-Garonne (82), ouvrira les portes de sa production de fruits, le dimanche 05 mai 2024. Le grand public pourra rencontrer les paysans et paysannes engagé-es dans l’agroécologie et le commerce équitable, et profiter d’une diversité d’animations.

Lucie et Laurent Delpech, paysans vignerons, donnent rendez-vous aux petits et aux grands le dimanche 05 mai, de 8h30 à 18h, dans leur ferme du Château Grand Chêne, labellisée Bio Équitable en France, dans les coteaux Tarnais.

Au programme : la découverte de la vie de leur ferme bio, de leurs productions de raisins, prunes, pruneaux et cerises, et leurs méthodes, mais également la rencontre avec les femmes et les hommes qui nous nourrissent et qui vivent l’agriculture de demain dans le plus grand respect des saisons, des paysages et des animaux.

Détail de la journée :

8h30 : rendez-vous pour une randonnée de 14 km avec l'association Avenir Sports et Loisir de Sempesserre. Le départ est prévu à 9h (sur réservation au 06 13 58 03 00)

Pause déjeuner

12h30 : apéritif offert suivi d'un marché gourmand

14h : jeux coopératifs pour tous avec l’Association “A tout jeux”

Tout au long de la journée :

Visite de la ferme

Dégustation et vente des produits de la ferme

Marché de produits bio (fruits, légumes, etc) des producteurs de la coopérative la Cabso

Stands, animations et jeux sur l'agriculture biologique et le commerce équitable

Rendez-vous le dimanche 05 mai de 8h30 à 18h

GAEC Château Grand Chêne

Lieu-dit SAZI - 82340 Dunes

Plus d'informations sur https://www.bio-equitable-en-france.fr/